Cristina Bâtlan, despre secretul unei femei de succes: „Lucrurile mărețe nu sunt înțelese când vii cu propunerea!” / Exclusiv

Cristina Bâtlan a fost invitată la Premiile Unica.ro 2024 pentru a primi trofeul „Best in business” și cu acest prilej ne-a dezvăluit care este secretul său pentru a fi mereu energică, mereu cu zâmbetul pe buze, indiferent de greutățile de care se lovește.



Ce face Cristina Bâtlan de este mereu tonică și energică

Fondatoarea brandului „Musette” a stat de vorbă cu noi la Gala Premiilor Unica.ro 2024, povestindu-ne cum a ajuns una dintre cele mai succes femei de afaceri de la noi din țară și cât de puternice sunt în realitate femeile.

„Sunt tonică și energică pentru că eu cred că așa sunt creativii. Cumva, ești introvert când creezi, dar altfel ești introvert pentru că doar așa poți da oamenilor ce ai în tine. Și cred că în momentul în care reușești să dai, ești foarte fericit. Creez în continuare la Musette, deși am o achipă de designeri puternică. În continuare ne reinventăm, pentru că perioada pandemică și post-pandemică ne-a ajuta să ne consolidăm poziția ca să putem crește.

Și cred că în viața oricărei companii este nevoie de un astfel de moment. Acum, cum văd lumea, cum văd oamenii bucurându-se, îmi dau seama că ne-am plictisit de roboți, că nu vrem să fim roboți, că vrem să fim carne pe oase. Oamenii se bucură, din nou, cu adevărat să fie împreună ca înainte de pandemie” – ne-a declarat antreprenarea.

Cristina Bâtlan: „Oricărei femei i-aș spune – Nu-ți opri visul!”

Apoi am întrebat-o ce ar sfătui-o Cristina Bâtlan de astăzi pe Cristina de la începutul carierei în afaceri.

„Cristina de atunci a avut visul de a construi Musette și nu a greșit. Și oricărei femei i-aș spune asta – Nu te opri din vis, nu-ți opri visul! Și obiectivul tău fă-l să fie cel mai înalt și bucură-te când oamenii îți spun că nu o să reușești, că nu e credibil, că nu e posibil, pentru că dacă ar fi posibil, ar fi mic! Lucurile mărețe nu sunt înțelese în momentul în care vii cu propunerea. Așa sunt colecțiile noastre. Astăzi m-am bucurat să văd aici colecții de acum 20 de ani” – ne-a relatat fondatoarea imperiului „Musette”.

Despre cât de prezente sunt femeile în afaceri în ziua de astăzi, Cristina Bâtlan spune că există un grad foarte mare de implicare din partea lor. Iar acum, mai spune Cristina, reprezentantele sexului frumos sunt mai promovate și mai apreciate ca niciodată pentru activitățile lor.

„Mi se pare că femeile, astăzi, suint mult mai active în business, decât au fost până acum vreodată. Pentru că femeia este încurajată să se dezvolte, este promovată. Pentru că femeia are calități pe care bărbatul nu le are. Mă gândeam… oare nu cumva bărbații au obosit șți au nevoie de un suport, de un umăr solid să pună oasul la treabă? Femeile au muncit mult întotdeauna, femeile muncesc mult.

Eu am alături de mine 400 de femei. Și știu exact cât de multă implicare și pasiune avem în tot ceea ce facem. Femeile au muncit dintotdeauna, de ce doar acum le promovăm? Pentru că acum lumea s-a trezit la normalitate. Este normal să promovăm femeia la fel de mult sau poate mai mult decât am promova bărbații. Pentru că femeia are un rol foarte important în societate, în familie și nu mi-aș putea imagina lumea fără femei” – a adăugat Cristina Bâtlan.

Cum va petrece Cristina Bâtlan sărbătorile pascale

Nu puteam încheia discuția cu ea fărăr să nu aflăm ce face de Paște. Antreprenoarea ne-a spus că va merge la părinții ei în Vâlcea și va petrece acolo sărbătorile pascale.

“Merg la părinți, serbez cu părinții mei. Nu sunt în București, ei sunt retrași în zona Vâlceapentru că tatăl meu a fost bolnav. Este bine acum, împreună sunt bine, au o grădină bio, își văd de ale lor, sunt minunați și vreau să fiu cât mai mult timp cu ei.

Călătoresc foarrte mult. Pentru mine, încă o călătorie nu este ceva ce îmi lipsește. Lansez produsul meu de skincare, noul business în care am investit. Și lansez acest business în toată lumea, deci voi călători și dacă nu vreau” – a explicat Cristina Bâtlan.

