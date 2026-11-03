Gabi Bădălău, noi acuzații la adresa Claudiei Pătrășcanu, după întâlnirea de la tribunal. „Nu l-am văzut pe băiatul cel mare de peste două luni și jumătate

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Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu s-au întâlnit din nou la tribunal, de această dată într-un proces în care artista a cerut decăderea din drepturile părintești a fostului ei soț. Până acum câteva luni, băieții celor doi, Gabriel și Nicholas, locuiau amândoi cu mama lor la Constanța. Afaceristul susține că de cinci luni fiul cel mic locuiește cu el și nu își mai dorește să locuiască la Constanța cu mama lui. Bădălău a făcut mai multe declarații la ieșirea din sala de judecată.

Gabi Bădălău, noi declarații după procesul cu Claudia Pătrășcanu

În cadrul termenului din 3 noiembrie 2026, instanța a amânat judecarea cazului, următoarea dată fiind fixată pentru 4 decembrie 2026. Gabi Bădălău a confirmat că s-au administrat probe, dar a refuzat să comenteze detaliile din sala de judecată. Acesta s-a declarat afectat de noua cerere a Claudiei Pătrășcanu pentru un ordin de protecție împotriva lui.

„Claudia mi-a formulat o nouă plângere pentru un ordin de protecție atât pentru ea, cât și pentru copii, copii care vor la mine. Unul dintre ei stă la mine de peste cinci luni și își manifestă în mod constant această dorință atât mie, cât și Claudiei și nu numai, atât tuturor autorităților”, a spus Gabi Bădălău la Știrile Antena Stars, citate de Spynews.ro.

Gabi Bădălău susține că deciziile din trecut nu mai reflectă realitatea prezentului

Omul de afaceri a subliniat că situația copiilor săi s-a schimbat semnificativ de la momentul în care instanța a decis ca aceștia să locuiască alături de mamă. Fiul cel mic, în vârstă de 10 ani, își dorește să fie înscris la o școală, iar tatăl său consideră că este vital să se țină cont de nevoile actuale ale copiilor.

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„Băiatul are 10 ani, acea hotărâre în care s-a stabilit ca băiatul să stea la Claudia s-a dat acum șapte ani de zile, altele erau nevoile copiilor când aveau trei, respectiv șapte ani jumate, altele sunt acum. (…) Am rugat-o pe Claudia să-și dea acordul pentru înscrierea copilului la școală, de-asta am și venit în instanță, să ne ajute să înscriem copilul la școală.”

Încercări repetate de a rezolva situația educațională

Pe 2 noiembrie 2026, Gabi Bădălău a încercat pentru a cincea oară să-și ducă fiul la școală, dar situația rămâne tensionată. Afaceristul susține că Nicholas, băiatul cel mic, refuză să locuiască la Constanța, alături de mama sa, preferând să stea cu tatăl său. „Copilul refuză să stea la mamă în Constanța, copilul vrea la școală și clar, eu îmi doresc foarte mult lucrul ăsta. Nu cred că e niciun capăt de țară că un copil își dorește să petreacă timp cu tatăl lui.”

În ciuda conflictelor de lungă durată, Bădălău îi transmite fostei soții un mesaj clar: să prioritizeze binele copiilor și să evite traumele pe care aceștia le-ar putea suferi din cauza disputelor. „O rog pe această cale să se gândească la copii, la viitorul lor, la traumele prin care copiii noștri trec. Nu l-am văzut pe băiatul cel mare de peste două luni și jumătate (…) Sunt convins că o să se rezolve, că am probe în acest sens.”

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au despărțit în august 2019, iar divorțul formal s-a pronunțat în 2022, însă disputele legate de custodia copiilor lor continuă și în prezent, la șapte ani de la separare.

Foto: Facebook; Captură YouTube Antena Stars

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