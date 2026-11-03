Gigi Becali a comentat ținuta iubitei lui Marcel Ciolacu, Sorina Docuz, la botezul copilului lui Alfred Simonis: „Eu n-am văzut mare lux”

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Gigi Becali a comentat apariția iubitei lui Marcel Ciolacu, Sorina Docuz, la botezul copilului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Sorina a purtat o haină de blană pe care presa a estimat-o la prețul de între 10.000-15.000 de euro, înainte ca Ciolacu să dea replica și să spună că haina a fost cumpărată de la Istanbul cu 500 de euro.

Gigi Becali a comentat ținuta iubitei lui Marcel Ciolacu, Sorina Docuz, la botezul copilului lui Alfred Simonis

Un botez cu fast organizat recent la Timișoara de către Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a devenit rapid subiect de discuții aprinse pe rețelele sociale. Evenimentul, la care au participat nume sonore din politică, precum fostul premier Marcel Ciolacu și partenera sa, Sorina Docuz, a stârnit controverse neașteptate, iar una dintre principalele ținte a fost vestimentația Sorinei.

Sorina Docuz a atras toate privirile purtând o haină de blană care, inițial, s-a speculat că ar fi costat 15.000 de euro. Însă, conform informațiilor oferite de magazinul din bazar de unde a fost achiziționată, citat de Libertatea, prețul real al hainei ar fi fost de 500 de euro. Piesa vestimentară, realizată din blană de Rex Rabbit – un material apreciat pentru textura sa fină și densă –, a fost subiectul principal al criticilor online.

Într-o intervenție la emisiunea Fanatik Superliga, Gigi Becali, cunoscut pentru opiniile sale tranșante, a comentat reacțiile stârnite de prezența Sorinei Docuz și prețul ținutelor afișate la eveniment. Patronul FCSB a luat apărarea invitaților, criticând vehement invidia și răutățile din mediul online.

„Lumea e nebună. Sau este invidioasă, sau oamenii fac politică și nu își dau seama de realitate și de ce înseamnă firescul. A venit lumea. Eu n-am văzut mare lux, că n-am văzut vreo rochie de 15.000 de euro. Rochii de 2.000-3.000 de euro, poșete de 2.000-3.000 de euro, blănuri de nu știu cât… Că aia nu cred că face 500”, a declarat Becali.

„Lăsați oamenii în pace!”

În continuare, latifundiarul a respins speculațiile referitoare la un pretins lux ostentativ, apărându-l pe Marcel Ciolacu și exprimându-și părerea despre criticile care au apărut la adresa acestuia.

„Ciolacu a fost și el prim-ministru. Ciolacu este și el acolo la putere, a făcut și el 500.000 de euro, cred, că nu e idiot. Dar corupție nu cred eu… Că acum o fi făcut el două-trei combinații, șmecherii… Dar nu e un mare corupt sau un mare hoț al României. Și-a dus nevasta, gagica lui acolo. E tânără! I-o fi cumpărat o blană de 3.000 de euro sau de 5.000 de euro. Bă, și de zece! E femeie, e tânără, e elegantă, e frumoasă… «Vreau blana asta»! Bă, dacă ești bărbat și nu-i cumperi o blană de 10.000, tu care de atâta timp ești în viața publică și faci atât și nu ești capabil să i-o iei, înseamnă că ești un papagal.”

Becali nu s-a oprit aici, exprimându-și indignarea față de cei care au criticat evenimentul sau ținutele invitaților de seamă. „Adică ei ce vor? Să venim în zdrențe? Păi și-a făcut omul botezul, au venit oamenii toți, președintele partidului… Grindeanu naș, președintele partidului, nevastă frumoasă, blondă… I-a cumpărat o rochie de vreo 2.000 de euro. Dar ce trebuia să poarte, o rochie de 300 de euro? Băi, sunteți nebuni la cap? Nu mai sunteți sănătoși… Nu mai au voie oamenii să facă botezul, nu mai au voie nevestele să îmbrace rochii? Lăsați oamenii în pace!”

Concluzia lui Becali? „M-am uitat ieri, de oftică voiam să intru să le zic: «Sunteți nebuni?». Au și ei neveste, copii, se bucură și ei de lux… De asta au ieșit în viața publică! De asta se zbate omul să cumpere mașină, rochie, să cumpere la copil mașină, hăinuțe mai frumoase… Ce suntem? Nebuni, amărâți? Muream de oftică, nu puteam să intru pe la ei! Așa ceva, nebunie… Asemenea invidie, răutate, dușmănie și prostie. Nu te duce mintea? Cum să vorbești așa ceva…”

Foto: Hepta.ro; Facebook (Sabina Pop, Podul)

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