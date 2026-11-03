Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”

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Aris Eram vorbește deschis despre legătura specială cu Ramona Olaru, colega sa de la Antena 1. Prezenți împreună la VIVA! Party 2026, cei doi au atras atenția, iar Aris lămurește speculațiile despre o relație amoroasă între ei.

Aris Eram vorbește deschis despre relația cu Ramona Olaru: „Nu prea cred în prietenia dintre un bărbat și o fată”

Aris Eram, fiul Andreei Esca și unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune din noua generație, a rupt tăcerea cu privire la relația pe care o are cu colega sa de emisiune, Ramona Olaru. Cei doi au apărut recent împreună la VIVA! Party 2026, eveniment în cadrul căruia au atras toate privirile, alimentând speculațiile despre o posibilă poveste de dragoste între ei. Într-un interviu pentru Spynews, Aris a explicat cum stau cu adevărat lucrurile.

Deși mulți au speculat o posbilă idilă, Aris Eram a fost categoric în declarațiile sale. „Ramona este singura femeie cu care am putut să leg o prietenie și doar atât”, a explicat el. Tânărul prezentator a recunoscut că, în general, nu crede în prietenia dintre un bărbat și o femeie, dar relația cu Ramona este o excepție. „Mi se pare foarte greu să ai o prietenie cu o fată. Nu prea cred în prietenia dintre un bărbat și o fată. Până la urmă, dacă îți place de fata aceea, de ce nu încerci ceva mai mult? Nu știu cum s-a legat cu Ramona. E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”, a spus Aris pentru Spynews.

Mai mult decât colegi de platou

Aris și Ramona nu sunt doar colegi la emisiunea „Super Neatza de weekend” de la Antena 1, ci își petrec și timpul liber împreună, mergând la sală sau la saună. Cu toate acestea, tânărul subliniază că relația lor este strict profesională și de prietenie. „Avem o prietenie foarte frumoasă și sănătoasă, mergem la sală împreună, la saună, dar suntem colegi de muncă și acolo s-a oprit. Oricum, Ramona are altă viață față de mine. Eu sunt tânăr, ea deja a trecut prin etapele mele”, a declarat Aris în interviul său.

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Pe lângă timpul petrecut împreună, Ramona Olaru joacă un rol important în viața personală a lui Aris. Fiind printre primele persoane care află despre evenimentele importante din viața lui, Ramona îi oferă sfaturi și perspective valoroase. „Normal că e pe undeva un adevăr. Dacă cumva se întâmplă să fiu într-o relație, la început, Ramona o să fie printre primele persoane care vor afla, pentru că ea a trecut prin viață și cunoaște foarte bine și își dă seama foarte rapid dacă e o fată ok sau nu”, a adăugat el.

De ce este Aris Eram încă singur

Deși Ramona este un sprijin important, Aris preferă să gestioneze singur viața sa sentimentală, mai ales când vine vorba despre începuturile unei relații. „La mesaje nu mă ajută Ramona, acolo e domeniul meu. Acolo am alți ajutători, mai degrabă Cuza mă ajută la acest subiect, dar de obicei nu mă ajută nimeni acolo, pentru că e frumos să păstrezi private toate aceste lucruri. Până la urmă, știi că toată bătaia de cap nu ajută la nimic, că știi că dacă îi place de tine, îi place, dacă nu, nu. Poți să zici orice”, a mărturisit tânărul.

La cei 23 de ani, Aris Eram admite că este încă în căutarea unei povești de dragoste. Deși are o viață socială activă și este deschis către noi începuturi, tânărul nu a găsit încă persoana potrivită. „Momentan nu se întâmplă nimic, mi-aș dori, e foarte frumos, dar nu se leagă nimic. Nu știu dacă sunt prea pretențios, dar nu se leagă, n-am o explicație pentru asta”, a concluzionat el.

Foto: Instagram

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