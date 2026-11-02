Ce pensie are Cornel Dinu la 78 de ani: „De câteva zile sunt la pământ”

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La 78 de ani, Cornel Dinu se confruntă cu dificultăți financiare, în ciuda unei pensii generoase. Cu 3.500 de lei retrași lunar pentru o datorie, legenda fotbalului românesc se vede nevoit să-și vândă vila din Sinaia pentru a supraviețui.

Ce pensie are Cornel Dinu la 78 de ani

Cornel Dinu, una dintre legendele echipei Dinamo București, trece printr-o perioadă dificilă la 78 de ani. Fostul fotbalist și antrenor a vorbit deschis despre problemele financiare care îl macină, dezvăluind că pensia sa lunară de 10.000 de lei nu îi mai ajunge pentru a-și acoperi cheltuielile.

„Din cauză că nu am bani, mi-a luat din pensie. Eu am o pensie de 10.000 de lei și îmi oprește 3.500 pe lună. Îmi mai rămân doar 6.500 de lei, din care nu pot să trăiesc”, a declarat Cornel Dinu pentru Fanatik.

Situația financiară dificilă a fostului antrenor este strâns legată de o datorie de aproximativ 30.000 de euro către Cornel Țălnar, finul său și fost coleg de echipă. În urma unui conflict legal legat de un apartament situat pe Calea Moșilor, Dinu a fost obligat de instanță să îi plătească lui Țălnar o sumă importantă, pe motiv că acesta nu a putut folosi locuința timp de 20 de ani. Apartamentul, care a fost vândut ulterior pentru 140.000 de euro, fusese ocupat de Dinu, iar din pensia sa se reține lunar suma stabilită de judecători.

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Vrea să vândă vila pe care o are la Sinaia

Pentru a-și achita datoria, Dinu a luat decizia dureroasă de a scoate la vânzare vila de la Sinaia, evaluată la aproximativ 600.000 de euro. „Vreau să-mi vând vila de la Sinaia și încerc de vreo șase luni. Trebuie să o vând, pentru că trebuie să-i plătesc bani lui Ţălnar și nu am de unde. Vine peste mine și îmi mai cere vreo 20.000 – 30.000 de euro, nu știu cât mai vrea acum, pe motiv că nu a folosit apartamentul pe care l-a vândut cu 140.000 de euro. Îi dă dreptul legea și la asta, timp de trei ani după ce a vândut apartamentul.

Zice că nu a folosit apartamentul din cauză că a fost ocupat de mine timp de 20 de ani. Este adevărat că a fost ocupat, dar era al meu, pentru că eu i-am dat banii. În proces a și recunoscut că i-am dat banii, dar a susținut că banii au fost un împrumut. Până acum i-am plătit deja 7.000 de euro. De câteva zile sunt la pământ”, a spus el. Deși este conștient că situația este dificilă, Cornel Dinu continuă să lupte pentru a-și găsi un echilibru financiar și personal.

Foto: Imobiliare.ro; Gazeta Sporturilor

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