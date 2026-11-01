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Cum trăiește Mircea Solcanu dintr-o pensie de 2.080 de lei. „Dumnezeu poartă de grijă!” Dezvăluirile emoționante ale fostului prezentator TV

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Retras de ani buni din lumina reflectoarelor, Mircea Solcanu vorbește deschis și fără ocolișuri despre realitatea vieții sale de zi cu zi. Fostul om de televiziune a învățat să trăiască modest, adaptându-se la un venit lunar fix de doar 2.080 de lei. Deși suma este una modesta, el reușește să își completeze resursele colaborând cu un post de radio din Constanța și își găsește echilibrul interior în credință.

Lecția de supraviețuire și credința care îi dă putere în momentele grele

Reflectând asupra modului în care își gestionează bugetul restrâns, Mircea Solcanu explică faptul că secretul său stă într-o încredere profundă în sprijinul divin. Fostul prezentator recunoaște că a trecut prin perioade extrem de austere, în care a învățat să aprecieze lucrurile simple și să nu se lase copleșit de grijile materiale.

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Mărturisind că a avut perioade în care a trăit chiar și cu 50 de lei pe săptămână și mânca o singură dată pe zi, fostul om de televiziune spune că totul se învață și că se simte pregătit pentru orice greutate sau izolare. El a subliniat că nu se teme de lipsurile materiale, ci de posibilitatea de a fi fost neatent la suferința celor din jur:

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„Dumnezeu poartă de grijă, dar asta nu ai cum să o crezi fără o credință asemănătoare unui copil. Imaginați-vă că am reușit să dau și altora, chiar dacă uneori am trăit cu 50 de lei pe săptămână. Mâncam o singură dată pe zi. Totul se învață. (…) Mai degrabă îmi fac griji că am fost neatent la durerea cuiva, că am rănit poate pe cineva cu un cuvânt nepotrivit, dar nu că voi muri de foame” – a spus Solcanu într-un interviu pentru viva.ro.

Lupta cu stările de anxietate și opțiunea de a renunța la tratamentul medical

Pe lângă încercările financiare, parcursul personal al lui Mircea Solcanu a fost marcat de bătălii grele cu depresia și anxietatea. A ajuns la medic în momentele în care simțea că nu mai există nicio ieșire, însă a ales să întrerupă tratamentul prescris odată ce a fost admis la facultatea de teatru, de teamă că medicația i-ar putea afecta starea psiho-emoțională și autenticitatea necesară pe scenă.

mircea solcanu in lanul de floriIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 11)

Ulterior, acesta și-a găsit refugiu și vindecare în credință, considerând că sprijinul spiritual i-a oferit stabilitatea de care avea nevoie. El admite că stările dificile nu au dispărut complet și că episoadele de cumpănă mai apar, însă le privește ca pe o parte firească din procesul său de evoluție personală.

„Pocăința mi-a fixat credința că cel mai bun doctor, mai ales de suflete, e chiar Hristos. Deci, da, am trecut și prin iadul suferinței sufletești. Și mai de curând am căzut, dar face parte din proces” – a mai spus el.

 

Prietenii efemere în lumea televiziunii și sprijinul colegilor de liceu

Trecerea timpului și retragerea din mediul public au funcționat ca un filtru firesc pentru cercul de apropiați ai lui Mircea Solcanu. Fostul prezentator mărturisește că legăturile formate în lumea showbizului s-au dovedit a fi trecătoare, numindu-le prietenii „de unică folosință”.

În schimb, sprijinul său cel mai de preț vine de la foștii colegi de liceu, cu care păstrează o legătură strânsă și comunică aproape zilnic. În viziunea sa, o relație autentică rezistă doar dacă ambele părți investesc efort constant:

„Oamenii vin și pleacă din viețile noastre, cei care aleg să rămână se înhamă la o muncă. Relațiile nu rezistă și nici nu se dezvoltă fără ca cei implicați în ele să lucreze la acestea.”

Foto – Facebook

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