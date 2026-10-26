Soția lui Jamie Oliver, diagnosticată cu autism și ADHD. Jools, primele declarații despre viața cu cele două afecțiuni: „Mi-a distrus 45 de ani din viață”

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Jools Oliver, soția celebrului bucătar Jamie Oliver, a dezvăluit că suferă de autism și ADHD, diagnostice care i-au transformat viața. La 51 de ani, aceasta a decis să vorbească deschis despre cele două afecțiuni cu care a fost diagnosticată în urmă cu patru ani.

Soția lui Jamie Oliver, diagnosticată cu autism și ADHD

Jools Oliver, soția celebrului chef Jamie Oliver, a vorbit deschis pentru prima dată despre lupta ei cu autismul și ADHD-ul, două afecțiuni care i-au influențat profund viața. Dezvăluirile emoționante au fost făcute în podcastul „Lessons From Our Mothers”, unde femeia a mărturisit cât de mult a afectat-o diagnosticarea târzie, dar și cum a ajutat-o să se înțeleagă mai bine pe sine.

La 51 de ani, mamă a cinci copii și fondatoarea brandului de haine pentru copii „Little Bird”, Jools Oliver a povestit despre momentul în care a descoperit că suferă de ADHD, acum patru ani.

„Am medicamentele, dar nu vreau să le iau pentru că, din cauza anxietății legate de sănătate, mă tem că s-ar putea întâmpla ceva. Este o stare continuă”, a povestit ea.

Pe lângă ADHD, Jools a fost diagnosticată și cu autism, o revelație care a venit după ce doi dintre copiii ei au primit același diagnostic.

„Mi-am spus: «Doamne, asta sună exact ca mine». Așa că am făcut investigațiile necesare și am descoperit că am și eu asta”, a explicat ea.

Deși conștientizarea acestor afecțiuni i-a oferit răspunsuri la multe întrebări, Jools recunoaște că lupta cu ADHD-ul a fost extrem de solicitantă.

„Mi se pare că te epuizează complet. E obositor. Cred că, până acum, mi-a distrus 45 de ani din viață, timp în care am crezut că e vorba de altceva. Nu e nicio superputere. E doar ceva ce îți consumă toată energia și necesită un efort uriaș”, a mărturisit soția lui Jamie Oliver.

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Doi dintre copiii lui Jools suferă de autism

În ciuda provocărilor, Jools consideră că aceste diagnostice au ajutat-o să-și înțeleagă mai bine familia, în special pe copiii săi.

Împreună cu Jamie, soțul ei de 26 de ani, Jools are cinci copii: Poppy (24 de ani), Daisy (23 de ani), Petal (17 ani), Buddy (16 ani) și River (10 ani).

„Există o legătură profundă, bazată pe înțelegere, cu cei care au autism, pentru că pot să le spun: «Da, vă înțeleg. Știu despre ce e vorba. Înțeleg perfect». Acest lucru face totul mai ușor”, a precizat ea.

Totuși, viața de zi cu zi nu este lipsită de dificultăți. Jools a recunoscut că îngrijorările pentru copii o epuizează.

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„Nu fac altceva decât să-mi fac griji. Îmi fac griji din momentul în care mă trezesc la trei dimineața și până când mă trezesc din nou, la ora șase”, a explicat soția celebrului bucătar.

În plus, intensitatea emoțiilor ei rămâne o provocare semnificativă: „Trăiesc totul atât de profund. Devin foarte dramatică în anumite situații și am stări extrem de schimbătoare. Iar empatia, uneori, devine dureroasă”.

Jools a menționat și că încearcă să înțeleagă cum menopauza ar putea complica simptomele deja existente.

„Nu știu dacă e vorba doar de o trăsătură de personalitate – uneori nici nu-ți dai seama – sau dacă e pur și simplu menopauza? Oare trec prin menopauză și o iau razna de-a binelea? Cred că, atunci când ai o neurodiversitate, menopauza devine un coșmar dublu”, a mai spus soția lui Jamie Oliver.

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Sursă foto: Profimedia, Getty, Instagram

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