Cum depășesc Pepe și Yasmine momentele tensionate din cuplu. „Există momente în care eu sunt cu nervii mai întinși!” Dezvăluirile făcute de artist

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Pepe și soția sa, Yasmine, formează unul dintre cele mai populare cupluri din spațiul public, însă viața de zi cu zi le pune adesea la încercare răbdarea. Între filmări, concerte și responsabilitățile de părinți pentru patru copii, artistul a vorbit deschis despre modul în care menține echilibrul în căsnicie și despre deciziile majore care i-au marcat parcursul profesional.

Cine cedează primul în momentele de tensiune din familie

Ritmul alert și oboseala acumulată aduc inevitabil și opinii în contradictoriu în viața de cuplu. Pepe a explicat că nu există o regulă fixă sau o strategie prestabilită pentru a depăși neînțelegerile, ci totul se bazează pe empatie și pe capacitatea partenerului mai odihnit de a detensiona atmosfera.

„De obicei, lasă de la el cel care e mai calm în momentul acela. Există momente în care eu sunt cu nervii mai întinși și există momente în care oboseala își spune cuvântul și ea este la limită. Și celălalt trebuie să echilibreze situația. Nu e un șablon. Lucrurile astea se simt”, a mărturisit cântărețul pentru viva.ro.

Clipele de intimitate și serile ideale în doi

Cu un program încărcat și un spațiu casnic plin de energie, găsirea unor momente dedicate exclusiv vieții de cuplu necesită o planificare atentă. Pepe a detaliat cum arată cadrul ideal în care el și Yasmine reușesc să se deconecteze de la grijile cotidiene.

„O seară perfectă pentru noi, în doi, înseamnă să plecăm din București. Altfel, o seară perfectă este o seară în familie, alături de copiii noștri, în casa noastră. Și în casa noastră niciodată o zi nu seamănă cu alta”, a adăugat artistul.

Familia, o prioritate asumată în detrimentul ambițiilor profesionale

Privind în urmă la alegerile făcute de-a lungul anilor, interpretul susține că nu resimte nicio regretă legată de parcursul său în muzică și televiziune. Deși recunoaște că ar fi putut atinge o dimensiune și mai mare a succesului artistic, Pepe a subliniat că decizia de a pune viața personală pe primul loc a fost una pe deplin conștientă.

„Nu consider că am sacrificat ceva pentru carieră. Cumva, există o muncă și o disciplină a mea, înnăscută, cu privire la carieră, dar consider că, dacă ar fi să o privesc doar așa, din punct de vedere artistic, aș fi putut mai mult. Nu pot să mă plâng că îmi ocupă mult timp cariera, pentru că aș fi putut face lucruri mult mai mari și nu le-am făcut pentru că am avut alte priorități, în principal, familia. Iar alegerea a fost făcută cu bună știință și așa consider că a fost cel mai bine”, a încheiat Pepe.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News