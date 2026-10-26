Ce s-a întâmplat cu Nicolae Mitea după ce a pierdut averea de 2 milioane de euro. Fostul iubit al Andreei Tonciu trăiește dintr-un salariu de 5.000 lei

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Nicolae Mitea (41 ani), fostul fotbalist care a strălucit pe terenurile din Europa în anii 2000, trăiește astăzi o viață simplă, departe de lumina reflectoarelor. În plină glorie, a câștigat milioane de euro la cluburi de renume precum Ajax Amsterdam, unde a fost coleg cu superstaruri ca Zlatan Ibrahimovic și Wesley Sneijder. Însă, după o serie de accidentări care i-au oprit ascensiunea, Mitea s-a trezit nevoit să-și regândească atât cariera, cât și prioritățile. Astăzi, își câștigă existența cu un salariu modest de 5.000 de lei lunar ca antrenor la Barca Academy România.

Nicolae Mitea, de pe culmile succesului la o viață modestă

În perioada petrecută la Ajax Amsterdam, Nicolae Mitea a fost considerat unul dintre cei mai promițători jucători români. A făcut parte dintr-o generație de excepție, antrenându-se alături de mari nume ale fotbalului internațional.

Din păcate, cariera sa a fost marcată de accidentări repetate, care i-au limitat numărul de meciuri jucate. Cu toate acestea, clubul olandez și-a demonstrat încrederea în el prelungindu-i contractul chiar după o accidentare gravă.

„L-au sunat pe nea Giovanni Becali şi au spus că au mare încredere. Ei sperau să ia câteva zeci de milioane de euro pe mine când îmi revin. Ce club ar veni să îţi prelungească doar pe ochi frumoşi? La noi în ţară nu îţi plătea nici operaţia”, a declarat Nicolae Mitea pentru Fanatik.

De-a lungul carierei sale, fotbalistul a reușit să adune aproximativ două milioane de euro. Însă viața luxoasă și investițiile neinspirate au dus la epuizarea rapidă a economiilor.

„Am avut două milioane de euro, puteam să mă laud că am avut mai mult, dar ăştia au fost banii. N-au fost chiar aşa mulţi. Doar două milioane, dintre care un milion s-a investit și restul s-a cheltuit în decursul anilor”, a explicat fostul sportiv.

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Ce s-a întâmplat cu fotbalistul după retragerea din sportul de performanță

După retragerea din sportul de performanță, Nicolae Mitea a trecut printr-o perioadă întunecată, caracterizată de izolare și depresie. Timp de aproape 20 de ani, fostul fotbalist a evitat viața publică și chiar interacțiunile sociale.

„Am simţit să mă rup de toată lumea şi să fiu eu cu mine. Sunt conştient că n-a fost bine, dar asta am gândit”, a mărturisit el.

Un punct de cotitură l-a reprezentat nașterea fiicei sale, Ariana, care i-a schimbat complet viața și i-a oferit motivația de a merge mai departe.

„În primul rând pentru ea lupt. Apoi, pe locul doi mă pun eu. O cheamă Ariana. Îmi dă cea mai mare motivaţie. Ea mă mai face să râd, chiar dacă uneori mai sunt supărat”, spune Nicolae Mitea cu emoție.

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Cu ce se ocupă în prezent Nicolae Mitea

În prezent, Nicolae Mitea și-a găsit un nou drum în viață. Lucrează ca antrenor la Barca Academy din România, un proiect care promovează tinerii talentați în fotbal.

„Am stat şi m-am gândit ce pot să fac ca să ies din casă. Printr-un prieten am ajuns la Barca Academy. Ei îl întrebau dacă vreau eu să vin, dacă sunt pregătit. M-a sunat, m-am întâlnit cu el şi după două zile am mers la club”, povestește fostul fotbalist.

Deși câștigurile sunt departe de cele din perioada carierei sale sportive, Nicolae Mitea găsește satisfacție în munca sa cu tinerii jucători.

În ciuda piedicilor și eșecurilor, Nicolae Mitea privește cu realism spre trecutul său. Fostul fotbalist rememorează cum, după încheierea carierei, a fost nevoit să vândă vila în care investise 400.000 de euro pentru doar 260.000 de euro.

„Mi-am vândut vila că nu mai aveam bani. Trebuie să trăieşti. Cine îţi dă? Nimeni nu te ajută. Eu nu am găsit oamenii buni. Poate nu ştiam să-i aleg”, recunoaște el.

Totodată, Mitea a luat decizia de a nu mai sprijini financiar pe cei din familia sa extinsă, alegând să se concentreze pe fiica sa.

„Mi-a zis şi Giovanni Becali: Nicolae, dacă nu te ridici singur, să te descurci, nu te ajută nimeni. Nici familia, nici fraţii. Darămite un străin. Trebuia să am grijă de fetiţă”, a explicat el.

Nicolae Mitea, despre relația cu Andreea Tonciu

O altă parte intens mediatizată a vieții fostului fotbalist a fost relația cu Andreea Tonciu, care a durat circa cinci-șase ani. Cei doi au format unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbizul românesc.

„A fost o relație serioasă, erau discuții de căsătorie, nu știu cine ce voia, dar eram încă tineri amândoi”, spune Mitea despre legătura lor.

El recunoaște că era o perioadă în care scandalurile vindeau cel mai bine, iar relația lor a fost adesea sub lupa tabloidelor.

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Sursă foto: Facebook

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