Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sfârșitul legendarului Dudu Georgescu, petrecut la 76 de ani în Canada, este învăluit într-un mister tulburător. Deși inițial s-a vorbit despre problemele sale de sănătate, anchetatorii din Toronto au deschis un dosar de moarte suspectă după ce în apartamentul fostului mare fotbalist au fost descoperite urme șocante. Apropiații rup tăcerea și fac dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele lui clipe, dar și despre dispariția neașteptată a soției sale, reținută inițial ca principal suspect.

Moartea lui Dudu Georgescu, învăluită în mister

Lumea sportului românesc este în stare de șoc după dispariția legendarului Dudu Georgescu, la vârsta de 76 de ani. Fostul mare atacant s-a stins din viață în Canada, însă împrejurările în care a fost găsit fără suflare ridică semne de întrebare uriașe. Autoritățile din Toronto au deschis o anchetă pentru moarte suspectă, iar mărturiile apropiaților scot la iveală un scenariu de coșmar.

Dudu Georgescu, dublu câștigător al „Ghetei de Aur” și golgheterul absolut al primei ligi din România, locuia de mai mulți ani peste Ocean, într-un apartament închiriat din Toronto. Locuința este administrată de un prieten al său, Șandor Gavrilă, fost naist în ansamblul „Ciocârlia” și actual om de afaceri în Canada.

Tragedia s-ar fi petrecut la începutul acestei săptămâni, când fostul fotbalist a fost descoperit fără suflare în propria locuință, prezentând răni grave. Poliția canadiană a preluat imediat cazul, luând în calcul atât ipoteza unei crime, cât și pe cea a unei sinucideri, mai ales că fostul sportiv se confrunta în ultima perioadă cu probleme serioase de sănătate.

Citește și: A murit Dudu Georgescu. Fostul atacant ar fi fost înjunghiat

Citește și: Ilie Bolojan, despre o nouă colaborare cu Nicușor Dan: „Dacă președintele vine cu proiecte bune pentru țară, le discutăm”

Irina Șandor, mărturii tulburătoare

Irina Șandor, soția proprietarului apartamentului în care locuia Dudu Georgescu, a oferit detalii cutremurătoare despre ultimele clipe din viața fostului mare atacant, dar și despre comportamentul soției acestuia, Marina, pe care o descrie drept o persoană impulsivă și recalcitrantă.

Aceasta a povestit cum a început întreaga dramă și de ce autoritățile au intrat imediat în alertă.

„Situația este foarte critică. Poliția investighează și a anunțat că este vorba de crimă sau de sinucidere. Apartamentul unde el a locuit cu soția este 24 de ore sub supravegherea Poliției. Nu știu unde a dispărut Marina (n.r. soția lui Dudu Georgescu). Nu știu dacă divorțaseră, a fost o familie care nu avea prieteni foarte mulți. Dudu era foarte tulburat din cauza stresului și a situației sale financiare. A suferit, de-a lungul anilor, din cauza întâmplărilor, din cauza job-urilor pe care le-a avut aici. Românii de aici au încercat să-l ajute, dar el s-a distanțat de toată lumea”, a povestit Irina Șandor pentru Gazeta Sporturilor.

„Din ce am înțeles, povestea a început după ce el a căzut din pat. E un vecin pe care Marina l-a solicitat să vină în momentul în care Dudu a căzut. A căzut din pat, Marina a dat telefon unui român mai apropiat de Dudu, i-a spus să vină să-l ajute, că nu poate să-l ridice. Persoana aceea ne-a comunicat că a văzut ceva suspicios la el și a rugat-o pe Marina să dea telefon la Salvare. Situația a fost mai critică, dar nu știm tot în detaliu. Am înțeles că Marina a sunat Salvarea, Salvarea a venit, a constatat ce a constatat și s-a considerat că e nevoie de sosirea altei Salvări. Am înțeles că au venit deja prea târziu, fiind deja mort. Marina a fost ridicată de poliție, pentru că a fost un prim-suspect. Nu avem dovezi, doar Poliția poate…”, a mai spus aceasta.

Citește și: Prima reacție a lui Raed Arafat, după ce a fost trimis în judecată în dosarul „Elicopterul”: „Resping categoric acuzațiile”

Citește și: Diana Buzoianu, avertisment despre misoginismul din politică, extremism și prădătorii sexuali din universități: „Sunt profesori care își folosesc puterea pentru favoruri sexuale. Sunt cunoscuți și nimeni nu face nimic”

Cum a fost descoperit Dudu Georgescu

Detaliile devin și mai tulburătoare pe măsură ce ancheta avansează. Potrivit informațiilor relatate de Irina Șandor, la fața locului s-au descoperit urme care indică o moarte violentă, iar soția fostului fotbalist a ajuns în custodia poliției, fiind considerată principalul suspect. După trei zile, femeia a fost eliberată, însă nimeni nu mai știe nimic despre ea în acest moment.

„Eu am auzit și vă pot împărtăși faptul că întâi a venit Salvarea, l-a găsit mort, a mai venit o Salvare, care a verificat cele prezentate de primul echipaj. Apoi s-a dat telefon la Poliție, care a constatat, apoi a venit morga. Marina a fost ridicată ca prim suspect de către Poliție. A fost ținută 3 zile la Poliție, apoi i-au dat drumul, probabil sub cauțiune, probabil trebuie să fie disponibilă Poliției 24 de ore. Un cuțit a fost găsit în corpul lui, așa am auzit și noi”, a povestit femeia.

„A spus că se va muta în altă parte la altcineva din clădire, dar bineînțeles că nu e acolo. Nu a fost găsită, nu se știe unde e, ce a făcut. Eu o cunosc pe Marina, am fost cea care le-a dat apartamentul, erau sub managementul meu. Managementul închiriază apartamente, asta am făcut eu. M-au solicitat pe mine când au venit în Canada să le găsesc un apartament. Le-am dat un apartament într-unul dintre acele blocuri. Au locuit acolo cu o chirie cât am putut eu să le-o dau de mică, fiindcă nu aveau job. El a fost un singuratic, un om care greu se acomoda cu prietenii. A muncit, a făcut tot felul de munci josnice…”, a mai spus Irina Șandor.

Potrivit acesteia, polițiști sosiți la fața locului au descoperit sânge prin întregul apartament.

„Când a venit Poliția, au găsit un cuțit în burta lui, au găsit sânge peste tot, în baie. Dar Salvarea a fost mai vigilentă, iar Poliția a venit mai repede. Casa este sub supravegherea Poliției, așa cum v-am zis. Nu poate să intre nimeni, este un polițist în fața ușii care păzește 24 de ore. Marina este fugită. Unde? Nu știu! Nu știu dacă a fost eliberată pe cauțiune sau i-au dat drumul fără dovezi… Doar Poliția poate spune. Decizia nu poate veni fără realizarea autopsiei, fără decizia medicului legist în privința cauzei morții lui”, a adăugat ea.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News