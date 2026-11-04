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Cine este soția lui Alfred Simonis. Povestea discretă a Elenei Simonis

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Deși soțul ei, Alfred Simonis, se află constant în lumina reflectoarelor, Elena Simonis a ales să rămână o prezență discretă, ghidată de eleganță și naturalețe. Mamă dedicată a trei băieți, aceasta este și o femeie de afaceri independentă.

Elena Simonis, o prezență rafinată la brațul lui Alfred Simonis la botezul fiului lor

Deși alege constant discreția în locul expunerii publice, Elena Simonis a devenit recent centrul atenției în cadrul unui eveniment de familie remarcabil: botezul celui de-al treilea băiețel al cuplului, Alexander.

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Organizat la Timișoara, evenimentul a reunit nume grele din administrație și viața politică românească. Punctul de atracție a fost însă eleganța sobră a Elenei, care a impresionat prin ținuta aleasă și atitudinea degajată. La fel ca la cununia lor, alături le-au fost nașii micuțului, liderul PSD Sorin Grindeanu și soția sa, Mihaela, confirmând o legătură de prietenie strânsă între cele două familii.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Alfred și Elena Simonis

Relația celor doi a debutat în 2016 și poartă amprenta unei coincidențe cu valoare de destin. Alfred Simonis povestea că bunica sa îi prezisese cu ani în urmă că va întâlni o femeie remarcabilă; surpriza a fost ca partenera sa să poarte exact același prenume.

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Cucerirea nu a fost însă una instantanee. Politicianul a recunoscut deschis că el a fost cel fermecat pe loc, în timp ce Elena a avut nevoie de timp pentru a-i acorda încrederea.

„A fost dragoste la prima vedere pentru mine, pentru ea nu. La ea a durat mai mult”, a spus el în urmă cu ceva timp.

Doi ani mai târziu, în 2018, cei doi își oficializau căsătoria, punând bazele unei familii solide. Astăzi, Elena și Alfred Simonis sunt părinții mândri a trei băieți, David, Vladimir și micul Alexander, viața de familie rămânând ancora lor de liniște departe de presiunea funcțiilor publice.

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Cine este Elena Simonis

Înainte de căsătorie, Elena purta numele Mitocariu și provine dintr-o familie respectată din Caraș-Severin, tatăl său, Gheorghe Mitocariu, activând în domeniul forestier. Deși nu și-a dorit niciodată o carieră politică sau statutul de figură mondenă, Elena Simonis are o prezență activă în antreprenoriat.

Ea este asociată în compania de construcții Global Reconssim SRL, alături de soțul său și de cumnatul său, Gerald Simonis. Implicarea sa nu este doar una pe hârtie: documentele oficiale arată că Elena a creditat afacerea de familie cu sume importante pentru susținerea proiectelor în derulare, demonstrând o implicare directă în stabilitatea financiară a proiectelor comune.

Într-o lume în care viața privată a liderilor politici este adesea expusă fără filtru, Elena Simonis continuă să reprezinte acel tip de parteneră care își păstrează identitatea profesională și echilibrul familial, preferând ca faptele și proiectele personale să vorbească de la sine.

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