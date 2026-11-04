Adina Buzatu, despre haina Sorinei Docuz: „E ieftină, nu e vreo chestie extraordinară”

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Apariția Sorinei Docuz la un eveniment privat recent a stârnit un val intens de discuții, atenția publicului focalizându-se asupra unui șal de blană catalogat rapid drept o piesă de lux de zeci de mii de euro. Controversa a depășit însă rapid zona stilistică, readucând în discuție o meteahnă veche a societății: tendința de a pune la îndoială independența financiară a unei femei de fiecare dată când este asociată cu un partener influent. Prezentă în emisiunea moderată de Dan Capatos, Adina Buzatu a analizat atât eticheta vestimentară a piesei, cât și mentalitatea colectivă din spatele acestui scandal.

Adina Buzatu, despre prejudecata independenței feminine

Cunoscuta stilistă și antreprenoare a subliniat că reacția publică trădează un reflex misogin, în care realizările, munca și veniturile proprii ale unei femei sunt șterse cu buretele dacă aceasta este atrăgătoare sau are o relație cu o persoană publică.

„O femeie poate să fie și femeie de afaceri. Și o femeie poate să câștige și banii ei… adică mi se pare foarte urât în general, noi vorbim acuma în general. Abordarea în general, măi, dacă ești femeie și dacă mai ești și frumoasă, aia e nasol. E nasol. Clar, dacă ești într-o mașină bună, «cine ți-a luat-o?»… și nu mai zicem cum”, a afirmat Adina Buzatu în emisiunea Dan Capatos Show.

Creatoarea de modă a ținut să precizeze că discursul său privește fenomenul de fond, refuzând să se lase atrasă în bârfe de culise.

„Vreau să spun ceva. Nu contează, nu vorbim de personaje aici și nu știu deloc situația, eu am și fost plecată din țară, habar n-am. Dar tot zicea lumea: «Ce zici de blană, ce zici de blană?», zic: «Ce blană, domne? Despre ce blană vorbim?» Și mi s-a părut așa o chestie… în primul rând abordarea. Clar, dacă o femeie are ceva, i-a dat cineva. Și acuma știm că sigur dacă iubitul sau soțul sau ce e, e politician, ne-am nenorocit, mami”, a continuat ea.

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Adina Buzatu, despre statului unei femei

În dialogul cu realizatorul TV, stilista a ridicat o problemă de principiu legată de munca și statutul oricărei femei.

„Păi și, și… vreau să vă întreb ceva: dacă totuși mâine mă îndrăgostesc de un politician, ce facem? Înseamnă că tot ce am făcut eu în viața mea s-a dus?”, a întrebat Adina Buzatu retoric.

„Hai să ne uităm la firmele ei, verificați, de exemplu, ce venituri are, dacă a lucrat undeva, ce o fi făcut femeia aia, că nu poți să asumi doar pentru că e frumoasă că e și proastă sau nu a făcut o școală”, a subliniat ea.

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Adevărul din spatele etichetei: Chinchilla sau Iepure Rex?

În privința speculațiilor financiare, care estimau șalul purtat de Sorina Docuz la sume fabuloase, de 10.000 până la 15.000 de euro, Adina Buzatu a explicat că materialul nu are legătură cu blana nobilă de chinchilla, ci este un sortiment mult mai comun și accesibil, a cărui valoare în magazine nu depășește câteva sute de euro.

„Eu am avut acum vreo 25-28 de ani magazin de blănuri. Știți cum se numește blana asta? Se numește chinchilla rex. Este un iepure. Deci există iepurele normal și există acest chinchilla rex, care nu știu să vă zic, dar nu e vreo chestie fabuloasă”, a explicat creatoarea de modă.

„Băi, dar se vede diferența… e ieftină. Se vede, nu e vreo chestie extraordinară”, a completat Adina Buzatu.

Sursă foto: Facebook

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