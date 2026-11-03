Cine e iubita lui Alexandru Rafila. Cei doi au mers împreună la botezul copilului lui Alfred Simonis

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Fostul ministru al Sănătății și actualul deputat Alexandru Rafila a fost mereu extrem de rezervat când a venit vorba despre viața sa privată, însă recentele apariții din spațiul public au scos la iveală noua sa parteneră de viață. Femeia care i-a atras atenția cunoscutului medic este Oana Pleșan, o prezență discretă și o femeie de afaceri apreciată, cunoscută publicului larg atât din zona de antreprenoriat, cât și prin prisma fostei căsnicii cu un fotbalist român de renume.

Cine este iubita lui Alexandru Rafila

Oana Pleșan este o femeie de afaceri din București care a intrat recent în atenția presei tabloide și politice după ce a fost surprinsă în compania lui Alexandru Rafila. Cei doi au fost fotografiați de Atac în ipostaze pline de afecțiune pe străzile din Capitală, demonstrând că între ei s-a închegat o legătură strânsă și asumată, chiar dacă niciunul nu a căutat expunerea televizată.

Relația dintre Oana Pleșan și Alexandru Rafila a surprins opinia publică prin contrastul dintre lumile din care provin: el, o figură proeminentă a medicinei și politicii autohtone, iar ea, o prezență activă în zona HoReCa de lux și a cercurilor de afaceri din Capitală.

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Diferența de generație dintre Oana Pleșan și Alexandru Rafila

Între cei doi există o diferență de vârstă de peste două decenii. Oana Pleșan are în jur de 41 de ani, în timp ce Alexandru Rafila a trecut de pragul de 64 de ani.

Dincolo de cifre, Oana Pleșan este mama a doi copii din fosta sa relație de lungă durată, demonstrând o viață de familie echilibrată și o atenție deosebită acordată educației acestora. Cei care o cunosc o descriu ca fiind o femeie rafinată, dedicată proiectelor sale și atentă la protejarea intimității celor apropiați.

Pe de altă parte, Alexandru Rafila a fost căsătorit timp de câțiva ani, din 2000, acesta alegând să se separe de soția lui doar câțiva ani mai târziu. Acesta a mai avut o relație cu Oana Toncu, cu care are un fiu ce a venit pe lume în anul 2011.

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Fosta căsnicie a Oanei Pleșan cu fotbalistul Mihăiță Pleșan

Numele Oanei a devenit cunoscut inițial în presa mondenă și sportivă datorită mariajului său cu fostul internațional Mihăiță Pleșan, jucător ce a evoluat de-a lungul carierei la echipe precum Universitatea Craiova, Dinamo sau FCSB (Steaua).

Cei doi s-au căsătorit în anul 2005, avându-i ca nași pe Viviana și Mirel Rădoi, fost coleg de echipă al fotbalistului. Pe parcursul căsniciei au format unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din fotbalul românesc, aducând pe lume doi copii.

Deși au încercat să păstreze familia unită ani la rând, căsnicia a ajuns în cele din urmă la final prin divorț, fără scandaluri publice sau declarații jignitoare în presă. Ulterior, Oana Pleșan a păstrat numele fostului soț și a continuat să activeze independent în societate.

Cariera Oanei Pleșan: de la jurnalism la antreprenoriat de succes

Parcursul profesional al Oanei Pleșan este unul complex și bine structurat. Aceasta a absolvit două facultăți (inclusiv Facultatea de Științe Economice) și a profesat o scurtă perioadă ca reporter TV, înainte de a decide că vocația sa este în mediul de afaceri.

Mai apoi s-a remarcat ca antreprenor în domeniul HoReCa, urmând cursuri specializate în Italia și devenind Chef Gelatier. A fost pionieră pe nișa înghețatei artizanale gastronomice din România, făcându-se remarcată cu arome inedite (precum înghețata de parmezan cu oțet balsamic).

Oana Pleșan a pus bazele unor concepte populare de gelaterie și bistrouri în zone exclusiviste din Capitală, printre care și colaborarea la proiecte cunoscute precum Fior di Latte din zona Primăverii.

Sursă foto: Hepta, Facebook

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