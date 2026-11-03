  MENIU  
Home > Vedete > Cine e iubita lui Alexandru Rafila. Cei doi au mers împreună la botezul copilului lui Alfred Simonis

Cine e iubita lui Alexandru Rafila. Cei doi au mers împreună la botezul copilului lui Alfred Simonis

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 03.11.2026, 12:39
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fostul ministru al Sănătății și actualul deputat Alexandru Rafila a fost mereu extrem de rezervat când a venit vorba despre viața sa privată, însă recentele apariții din spațiul public au scos la iveală noua sa parteneră de viață. Femeia care i-a atras atenția cunoscutului medic este Oana Pleșan, o prezență discretă și o femeie de afaceri apreciată, cunoscută publicului larg atât din zona de antreprenoriat, cât și prin prisma fostei căsnicii cu un fotbalist român de renume.

Cine este iubita lui Alexandru Rafila

Oana Pleșan este o femeie de afaceri din București care a intrat recent în atenția presei tabloide și politice după ce a fost surprinsă în compania lui Alexandru Rafila. Cei doi au fost fotografiați de Atac în ipostaze pline de afecțiune pe străzile din Capitală, demonstrând că între ei s-a închegat o legătură strânsă și asumată, chiar dacă niciunul nu a căutat expunerea televizată.

rafila cu sotiaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Relația dintre Oana Pleșan și Alexandru Rafila a surprins opinia publică prin contrastul dintre lumile din care provin: el, o figură proeminentă a medicinei și politicii autohtone, iar ea, o prezență activă în zona HoReCa de lux și a cercurilor de afaceri din Capitală.

Citește și: Marina Voica, primele declarații de pe patul de spital, la 90 de ani: „Sunt foarte slăbită”

Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
Recomandarea zilei

Citește și: Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum”

Diferența de generație dintre Oana Pleșan și Alexandru Rafila

Între cei doi există o diferență de vârstă de peste două decenii. Oana Pleșan are în jur de 41 de ani, în timp ce Alexandru Rafila a trecut de pragul de 64 de ani.

La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Fostul ministru al Sănătății a fost și el fotografiat, alături de parteneră, la botezul copilului lui Alfred Simonis. Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția invitaților / FOTO
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Fostul ministru al Sănătății a fost și el fotografiat, alături de parteneră, la botezul copilului lui Alfred Simonis. Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția invitaților / FOTO
Recomandarea zilei

Dincolo de cifre, Oana Pleșan este mama a doi copii din fosta sa relație de lungă durată, demonstrând o viață de familie echilibrată și o atenție deosebită acordată educației acestora. Cei care o cunosc o descriu ca fiind o femeie rafinată, dedicată proiectelor sale și atentă la protejarea intimității celor apropiați.

Pe de altă parte, Alexandru Rafila a fost căsătorit timp de câțiva ani, din 2000, acesta alegând să se separe de soția lui doar câțiva ani mai târziu. Acesta a mai avut o relație cu Oana Toncu, cu care are un fiu ce a venit pe lume în anul 2011.

Citește și: Mirela Vaida și Valerie Lungu, decizie neașteptată după certurile din emisiune. „Eu m-am uitat la ea și am zis că, băi…” Ce se întâmplă, de fapt, între ele în prezent

Citește și: Cum se strecura Iulia Vântur în camera lui Salman Khan la București. Fostul bodyguard dezvăluie deghizările neașteptate: „Îi puneam uniformă și șapcă”

Fosta căsnicie a Oanei Pleșan cu fotbalistul Mihăiță Pleșan

Numele Oanei a devenit cunoscut inițial în presa mondenă și sportivă datorită mariajului său cu fostul internațional Mihăiță Pleșan, jucător ce a evoluat de-a lungul carierei la echipe precum Universitatea Craiova, Dinamo sau FCSB (Steaua).

Cei doi s-au căsătorit în anul 2005, avându-i ca nași pe Viviana și Mirel Rădoi, fost coleg de echipă al fotbalistului. Pe parcursul căsniciei au format unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din fotbalul românesc, aducând pe lume doi copii.

Deși au încercat să păstreze familia unită ani la rând, căsnicia a ajuns în cele din urmă la final prin divorț, fără scandaluri publice sau declarații jignitoare în presă. Ulterior, Oana Pleșan a păstrat numele fostului soț și a continuat să activeze independent în societate.

Cariera Oanei Pleșan: de la jurnalism la antreprenoriat de succes

Parcursul profesional al Oanei Pleșan este unul complex și bine structurat. Aceasta a absolvit două facultăți (inclusiv Facultatea de Științe Economice) și a profesat o scurtă perioadă ca reporter TV, înainte de a decide că vocația sa este în mediul de afaceri.

Mai apoi s-a remarcat ca antreprenor în domeniul HoReCa, urmând cursuri specializate în Italia și devenind Chef Gelatier. A fost pionieră pe nișa înghețatei artizanale gastronomice din România, făcându-se remarcată cu arome inedite (precum înghețata de parmezan cu oțet balsamic).

Oana Pleșan a pus bazele unor concepte populare de gelaterie și bistrouri în zone exclusiviste din Capitală, printre care și colaborarea la proiecte cunoscute precum Fior di Latte din zona Primăverii.

Sursă foto: Hepta, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
GSP.ro
S-au despărțit din nou » Angela Martini l-a părăsit pe fugarul Dragoș Săvulescu
S-au despărțit din nou » Angela Martini l-a părăsit pe fugarul Dragoș Săvulescu
Click.ro
Cum își ține Leonard Doroftei soția aproape după 32 de ani de căsnicie! Obiceiul de la care nu se abat
Cum își ține Leonard Doroftei soția aproape după 32 de ani de căsnicie! Obiceiul de la care nu se abat
TV Mania
O mai recunoști? Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, a atras toate privirile! Cum arată la 52 de ani
O mai recunoști? Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, a atras toate privirile! Cum arată la 52 de ani
Redactia.ro
Cine este soția lui Sorin Grindeanu și cu ce se ocupă. Cât a costat ținuta Mihaelei Grindeanu la botez, față de a celorlalte invitate
Cine este soția lui Sorin Grindeanu și cu ce se ocupă. Cât a costat ținuta Mihaelei Grindeanu la botez, față de a celorlalte invitate
Citește și...
Lovitură pentru cluburile din SuperLiga! CFR Cluj, Petrolul și UTA în pericol: „Modificăm legea insolvenței”
Cine trebuie să plătească „taxa pe lux” și până când. ANAF trimite deja notificări, ce se întâmplă dacă nu depui formularul
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Dragostea bate la ușă pe 4 noiembrie. Patru zodii chinezești pot trăi momente de neuitat
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. De la Miss Buzău la nunta amânată cu fostul premier
Daniel Băluță a divorțat în secret, după mai bine de 20 de ani de căsnicie. Cine este noua iubită a edilului
Alin Alexuc, detalii rare despre iubita lui. Sportivul și Antonia formează un cuplu de 12 ani
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Turcii din bazar au spus cât costă într-un mesaj video în română, pe Instagram
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dana Săvuică, din nou fericită pe plan personal. „Există cineva, da. Este o relație sănătoasă!" Ce a dezvăluit despre partenerul său
Dana Săvuică, din nou fericită pe plan personal. „Există cineva, da. Este o relație sănătoasă!" Ce a dezvăluit despre partenerul său
Mirabela Grădinaru, mesaj înduioșător la lansarea primei clinici pentru copiii cu diabet: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură prin așa ceva”
Mirabela Grădinaru, mesaj înduioșător la lansarea primei clinici pentru copiii cu diabet: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură prin așa ceva”
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Avantaje
E oficial! Începe "Dansez pentru tine!". Cum s-au filmat Andreea Esca, Alexia Eram și Iulia Vântur în India. Clipul cu aproape 800.000 de vizualizări a făcut senzație
E oficial! Începe "Dansez pentru tine!". Cum s-au filmat Andreea Esca, Alexia Eram și Iulia Vântur în India. Clipul cu aproape 800.000 de vizualizări a făcut senzație
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Imagini de la accidentul în care au fost implicați Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. A fost solicitat elicopterul
Imagini de la accidentul în care au fost implicați Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. A fost solicitat elicopterul
Gabi Bădălău, noi acuzații la adresa Claudiei Pătrășcanu, după întâlnirea de la tribunal. „Nu l-am văzut pe băiatul cel mare de peste două luni și jumătate
Gabi Bădălău, noi acuzații la adresa Claudiei Pătrășcanu, după întâlnirea de la tribunal. „Nu l-am văzut pe băiatul cel mare de peste două luni și jumătate
Ce spun designerii despre hainele și bijuteriile de la petrecerea PSD. "Se vede că e luată de la un brand de blănuri cu prețuri deloc de speriat!"
Ce spun designerii despre hainele și bijuteriile de la petrecerea PSD. "Se vede că e luată de la un brand de blănuri cu prețuri deloc de speriat!"
Nicoleta Luciu alimentează zvonurile despre divorț cu un nou mesaj criptic: „Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam”
Nicoleta Luciu alimentează zvonurile despre divorț cu un nou mesaj criptic: „Fă-te că nu mă vezi, cum făceai și când plângeam”
Emisiunea cu care Pro TV vrea să dea lovitura. Formatul, preluat din Olanda
Emisiunea cu care Pro TV vrea să dea lovitura. Formatul, preluat din Olanda
Observator News
Trucul cu un cui care face pomii fructiferi să rodească mai repede. Ce spun specialiştii
Trucul cu un cui care face pomii fructiferi să rodească mai repede. Ce spun specialiştii
Libertatea pentru Femei
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. Tocmai au anulat nunta. De la Miss Buzău, la relații cu nume mari din politică
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. Tocmai au anulat nunta. De la Miss Buzău, la relații cu nume mari din politică
Cine e și cu ce se ocupă Elena Simonis, soția lui Alfred Simonis. Numele ei, pe buzele tuturor după botezul grandios de la Timișoara
Cine e și cu ce se ocupă Elena Simonis, soția lui Alfred Simonis. Numele ei, pe buzele tuturor după botezul grandios de la Timișoara
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Cine este soția lui Sorin Grindeanu și cu ce se ocupă. Cât a costat ținuta Mihaelei Grindeanu la botez, față de a celorlalte invitate
Cine este soția lui Sorin Grindeanu și cu ce se ocupă. Cât a costat ținuta Mihaelei Grindeanu la botez, față de a celorlalte invitate
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Peste 5.000 de lei pentru reduceri. Câți români sunt gata să cheltuiască de Black Friday
Peste 5.000 de lei pentru reduceri. Câți români sunt gata să cheltuiască de Black Friday
Ce se întâmplă cu salariile în 2027! Veste importantă pentru mii de angajați din spitale
Ce se întâmplă cu salariile în 2027! Veste importantă pentru mii de angajați din spitale
Veste uriașă pentru milioane de oameni! A apărut varianta ieftină a injecției care previne infectarea cu HIV
Veste uriașă pentru milioane de oameni! A apărut varianta ieftină a injecției care previne infectarea cu HIV
Sărbătoare mare pe 3 noiembrie! Trei Sfinți Mucenici sunt prăznuiți astăzi. Rugăciunea pe care credincioșii o rostesc
Sărbătoare mare pe 3 noiembrie! Trei Sfinți Mucenici sunt prăznuiți astăzi. Rugăciunea pe care credincioșii o rostesc
TV Mania
O mai recunoști? Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, a atras toate privirile! Cum arată la 52 de ani
O mai recunoști? Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, a atras toate privirile! Cum arată la 52 de ani
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
CSID.ro
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Libertatea
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Turcii din bazar au spus cât costă într-un mesaj video în română, pe Instagram
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Turcii din bazar au spus cât costă într-un mesaj video în română, pe Instagram
România, promovată pe postul BBC World News: trei spoturi realizate cu britanicul Charlie Ottley sunt difuzate în noiembrie, pentru atragerea turiștilor străini
România, promovată pe postul BBC World News: trei spoturi realizate cu britanicul Charlie Ottley sunt difuzate în noiembrie, pentru atragerea turiștilor străini
Cod portocaliu emis de ANM, ploi de până la 90 l/mp, ninsori, strat de zăpadă și viscol la munte până miercuri. Noi avertizări de vreme severă în România
Cod portocaliu emis de ANM, ploi de până la 90 l/mp, ninsori, strat de zăpadă și viscol la munte până miercuri. Noi avertizări de vreme severă în România
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton