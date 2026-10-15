Cum arată și ce face Jill Schoelen în prezent. În 1989 s-a logodit cu Brad Pitt, dar s-au despărțit înainte de nuntă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Înainte să devină unul dintre cei mai iubiți actori de la Hollywood și să trăiască relații intens mediatizate alături de Jennifer Aniston și Angelina Jolie, Brad Pitt a avut o poveste de dragoste mai puțin cunoscută, dar la fel de intensă. La sfârșitul anilor ’80, pe când cariera sa era abia la început, actorul a trăit o experiență care i-a marcat profund viața personală. Povestea cu actrița Jill Schoelen, de care se îndrăgostise nebunește, a fost scurtă, dar intensă. L-a lăsat, însă, pe îndrăgitul actor, cu inima frântă.

Jill Schoelen și Brad Pitt, poveste de dragoste cu final trist

În 1988, Brad Pitt și Jill Schoelen s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Cutting Class”. Atunci, amândoi erau tineri actori aflați la început de drum, dar împărtășeau același vis: să strălucească pe marile ecrane de la Hollywood.

Povestea lor de dragoste a avansat rapid, iar în 1989, cei doi s-au logodit. Totuși, ce părea să fie începutul unui basm romantic s-a transformat rapid într-o dezamăgire. Relația lor a durat doar trei luni, fără să mai ajungă la altar.

Momentele decisive care au dus la despărțirea cuplului au avut loc în timpul filmărilor pentru „The Phantom of the Opera” în Budapesta. Jill Schoelen l-a sunat pe Brad Pitt, spunându-i că se simte singură și că trece printr-o perioadă dificilă. În ciuda propriilor limitări financiare – avea doar 800 de dolari la momentul respectiv, din care 600 i-a cheltuit pe biletul de avion – actorul a zburat imediat spre Budapesta pentru a fi alături de iubita sa.

Ceea ce a descoperit însă la fața locului i-a schimbat viața.

Citește și: Diana Șoșoacă a slăbit 20 de kilograme. Dieta europarlamentarei a devenit virală

Citește și: Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat. Cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii au semnat actele la notar

Brad Pitt, despre despărțirea de Jill Schoelen

Potrivit unui interviu acordat publicației The Sun, Brad Pitt a povestit cum Jill i-a mărturisit, chiar în timpul unei cine romantice, că s-a îndrăgostit de regizorul filmului.

„Am fost atât de șocat încât am spus: Plec de aici”, a mărturisit actorul.

Dezamăgit și rănit, Brad Pitt și-a luat bagajele, a petrecut noaptea pe o bancă din Budapesta, fumând țigară după țigară, iar a doua zi s-a întors în Statele Unite.

Deși despărțirea de Jill a fost dureroasă, actorul a recunoscut, ani mai târziu, că astfel de momente au avut un impact profund asupra lui.

„Sunt nopțile și zilele pe care ți le amintești atunci când ajungi să ai succes”, a spus el, subliniind că experiențele grele din tinerețe l-au învățat să aprecieze mai mult drumul parcurs spre faimă.

Citește și: În ce relații au rămas Stelian Ogică și Paula Cojocari după despărțire. Cei doi divorțează după doar patru luni de căsnicie: „A fost o mare nebunie căsătoria”

Citește și: Alexandru Ion părăsește Antena 1 pentru Pro TV. Actorul va juca în serialul „Tati Time”

Sacrificiile făcute de Brad Pitt pentru a deveni star la Hollywood

Drumul lui Brad Pitt către Hollywood nu a fost lipsit de provocări. Deși a studiat jurnalism și publicitate, a renunțat la facultate chiar înainte de a-și finaliza lucrarea de diplomă pentru a-și urma visul de a deveni actor.

„Mi-ar fi plăcut să nu fi irosit timpul făcând alte lucruri. Știam că vreau să joc în filme încă de la 18 ani, dar am așteptat până la 22”, a declarat el.

Instalat în Los Angeles, viața nu a fost deloc ușoară. Brad Pitt a avut diverse slujbe, de la livrări de frigidere până la șofer pentru animatoare la petreceri, și a împărțit o locuință modestă, dormind pe podea alături de alți opt colegi.

Primul său rol plătit a venit abia la 24 de ani, când a apărut pentru câteva secunde într-un episod din serialul „Dallas”.

„Am apărut cam 30 de secunde la TV, dar pentru mine însemna enorm”, a spus el despre acea experiență.

Astăzi, Brad Pitt este un nume de referință în industria filmului, dar începuturile sale umile și poveștile de viață precum cea alături de Jill Schoelen îi amintesc de sacrificiile făcute pentru visul său.

Jill Schoelen revine în luminile reflectoarelor

Și viața lui Jill Schoelen a luat o întorsătură neașteptată. După o absență de aproape 30 de ani din lumea filmului, actrița, acum în vârstă de 63 de ani, s-a întors pe platourile de filmare.

Ea joacă în „Crăciunul perfect al lui Ralph”, un film care va fi lansat în preajma sărbătorilor de iarnă din acest an.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jill Schoelen și Brad Pitt

Sursă foto: Profimedia, Getty

Urmărește-ne pe Google News