Cum arată și ce face Jill Schoelen în prezent. În 1989 s-a logodit cu Brad Pitt, dar s-au despărțit înainte de nuntă

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Înainte să devină unul dintre cei mai iubiți actori de la Hollywood și să trăiască relații intens mediatizate alături de Jennifer Aniston și Angelina Jolie, Brad Pitt a avut o poveste de dragoste mai puțin cunoscută, dar la fel de intensă. La sfârșitul anilor ’80, pe când cariera sa era abia la început, actorul a trăit o experiență care i-a marcat profund viața personală. Povestea cu actrița Jill Schoelen, de care se îndrăgostise nebunește, a fost scurtă, dar intensă. L-a lăsat, însă, pe îndrăgitul actor, cu inima frântă.
Jill Schoelen și Brad Pitt, poveste de dragoste cu final trist
În 1988, Brad Pitt și Jill Schoelen s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Cutting Class”. Atunci, amândoi erau tineri actori aflați la început de drum, dar împărtășeau același vis: să strălucească pe marile ecrane de la Hollywood.
Povestea lor de dragoste a avansat rapid, iar în 1989, cei doi s-au logodit. Totuși, ce părea să fie începutul unui basm romantic s-a transformat rapid într-o dezamăgire. Relația lor a durat doar trei luni, fără să mai ajungă la altar.
Momentele decisive care au dus la despărțirea cuplului au avut loc în timpul filmărilor pentru „The Phantom of the Opera” în Budapesta. Jill Schoelen l-a sunat pe Brad Pitt, spunându-i că se simte singură și că trece printr-o perioadă dificilă. În ciuda propriilor limitări financiare – avea doar 800 de dolari la momentul respectiv, din care 600 i-a cheltuit pe biletul de avion – actorul a zburat imediat spre Budapesta pentru a fi alături de iubita sa.
Sacrificiile făcute de Brad Pitt pentru a deveni star la Hollywood
Drumul lui Brad Pitt către Hollywood nu a fost lipsit de provocări. Deși a studiat jurnalism și publicitate, a renunțat la facultate chiar înainte de a-și finaliza lucrarea de diplomă pentru a-și urma visul de a deveni actor.
„Mi-ar fi plăcut să nu fi irosit timpul făcând alte lucruri. Știam că vreau să joc în filme încă de la 18 ani, dar am așteptat până la 22”, a declarat el.
Instalat în Los Angeles, viața nu a fost deloc ușoară. Brad Pitt a avut diverse slujbe, de la livrări de frigidere până la șofer pentru animatoare la petreceri, și a împărțit o locuință modestă, dormind pe podea alături de alți opt colegi.
Primul său rol plătit a venit abia la 24 de ani, când a apărut pentru câteva secunde într-un episod din serialul „Dallas”.
„Am apărut cam 30 de secunde la TV, dar pentru mine însemna enorm”, a spus el despre acea experiență.
Astăzi, Brad Pitt este un nume de referință în industria filmului, dar începuturile sale umile și poveștile de viață precum cea alături de Jill Schoelen îi amintesc de sacrificiile făcute pentru visul său.
Jill Schoelen revine în luminile reflectoarelor
Și viața lui Jill Schoelen a luat o întorsătură neașteptată. După o absență de aproape 30 de ani din lumea filmului, actrița, acum în vârstă de 63 de ani, s-a întors pe platourile de filmare.
Ea joacă în „Crăciunul perfect al lui Ralph”, un film care va fi lansat în preajma sărbătorilor de iarnă din acest an.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jill Schoelen și Brad Pitt