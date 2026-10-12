Teo Costache de la Insula Iubirii are o iubită nouă. Primele imagini cu tânăra care a cucerit ispita supremă

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Teo Costache, cunoscut publicului din sezoanele 8 și 9 ale emisiunii Insula Iubirii, a făcut recent o dezvăluire care a stârnit o avalanșă de reacții. Fosta ispită, al cărei nume a fost adesea asociat cu povești de iubire controversate, pare să fi găsit în sfârșit liniștea sentimentală. Teo și-a prezentat noua iubită, iar gestul său nu a trecut neobservat de fanii săi.

Teo Costache are o nouă iubită

Deși experiența din Thailanda a rămas în urmă, Teo Costache continuă să fie în atenția publicului, mai ales datorită prezenței sale active pe rețelele de socializare. La începutul lunii octombrie 2026, tânărul a publicat o fotografie alături de o tânără misterioasă, într-un lift, alături de versurile sugestive ale unei melodii.

„Tot ce-mi trebuie în această viață plină de păcate/ Suntem eu și iubita mea (eu și iubita mea) / Gata să mergem împreună până la capăt / Suntem eu și iubitul meu (eu și iubitul meu) (așa e)”, sunt versurile piesei distribuite de fosta ispită.

Imaginea, însoțită de această declarație muzicală, a fost suficientă pentru a stârni curiozitatea și speculațiile fanilor.

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Mesajul care a pus fanii „pe jar”

Teo Costache a publicat și un mesaj care a ridicat semne de întrebare. Aceasta a vorbit despre găsirea unei persoane alături de care să își petreacă restul vieții.

„Visul oricărui bărbat care a muncit o viață întreagă nu este să aibă totul… ci să aibă pentru cine să construiască totul. O soție pe care să o iubească și o familie la care să se întoarcă mereu”, a scris Teo Costache pe rețelele de socializare, confirmând, într-un fel, că și-a găsit partenera alături de care să-și construiască viitorul.

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Această schimbare din viața lui Teo vine după o perioadă în care fosta ispită a fost asociată cu mai multe nume sonore, inclusiv Ella Vișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii. Povestea lor din Thailanda a fost intens dezbătută la momentul respectiv, însă, așa cum s-a dovedit, ceea ce s-a întâmplat în Thailanda a rămas acolo.

În prezent, însă, Teo pare mai fericit ca niciodată. Deși a recunoscut în trecut, tot pe rețelele sociale, că se simțea incomplet, lipsindu-i o familie care să-i umple sufletul, acum lucrurile par să fi luat o turnură pozitivă. Imaginea alături de noua sa iubită și mesajul său emoționant sugerează că acesta și-a găsit, în sfârșit, echilibrul pe care îl căuta.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată noua iubită a lui Teo Costache

Sursă foto: Instagram

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