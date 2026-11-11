Scandal de proporții după „Insula Iubirii”! Prințul Marco, atac la adresa lui Florin Ristei și a lui Radu Bucălae: „Ristei… te-ai dat la toate ispitele! Am dovezi”

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Comentariile făcute în emisiunea online „Fiertzi pe Insulă” au declanșat un adevărat război în showbiz. Vizibil deranjat de judecățile aspre primite din partea lui Florin Ristei și a lui Radu Bucălae pe marginea scenelor intime consumate cu ispita Gabriella Barbu, Prințul Marco a răbufnit pe rețelele de socializare, lansând amenințări directe și acuzații explozive legate de viața privată a celor doi prezentatori.

Prințul Marco, replici acide pentru Florin Ristei

Apropierea dintre Prințul Marco și ispita Gabriella Barbu la „Insula Iubirii”, culminată cu momente pasionale care au ținut publicul cu sufletul la gură, continuă să agite spiritele mult după încheierea filmărilor. În cadrul podcastului „Fiertzi pe Insulă”, Florin Ristei și actorul Radu Bucălae au analizat fără menajamente parcursul concurentului, artistul catalogând atitudinea lui Marco drept „groaznică”, în timp ce Bucălae i-a reproșat lipsa de asumare.

Reacția fostului concurent nu s-a lăsat deloc așteptată. Într-o serie de intervenții virulente pe TikTok, Prințul Marco a contestat vehement dreptul celor doi de a-i diseca moralitatea și a ținut să-i amintească lui Florin Ristei episoade din propriul său trecut.

Vizibil iritat de etichetele primite în emisiune, Marco a deschis tirul replicilor amintind de relațiile din culise.

„Groznic ce făceai tu, în trecut, cu toate ispitele. Vrei să uităm despre chestia asta?”, a replicat direct concurentul.

De asemenea, nici Radu Bucălae nu a fost ocolit de furia lui Marco, care a contestat legitimitatea prezenței comediantului în proiectul de comentarii online.

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Amenințări fără perdea și promisiuni de dezvăluiri incendiare

Hotărât să nu lase criticile fără răspuns, Prințul Marco le-a transmis ambilor realizatori că depășesc limitele analizei de televiziune intrându-i abuziv în viața personală.

„Cum nu mi l-am asumat, când eu am zis de față cu toți?! Uite alt… Bucale, habar nu am cine e ăsta, ce face, l-au adus și pe el ca să stea ca un stâlp, să comenteze. Eu nu îți permit nici ție, nici lui Ristei să vă băgați în viața mea, să examinați voi dacă am înșelat în trecut sau dacă aș fi făcut-o. Meseria voastră este să vă axați doar pe imaginile de la insulă. Tocmai de aceea am făcut acel clip, că am dat gol și m-a criticat toată lumea, că e lipsă de respect. Păi ce vreți? Să stăm așa, să ne judecați voi, să ne pară rău tot timpul? Nu o să mă las, Bucale și Ristei, până nu o să scot la iveală cele mai profunde secrete pe care le aveți și pe care le știu”, a avertizat concurentul.

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Prințul Marco îi aduce acuzații lui Florin Ristei

Punctul culminant al intervenției a fost direcționat tot către Florin Ristei. Marco a pretins că deține dovezi concrete conform cărora solistul ar fi încercat să o cucerească pe aceeași ispită cu care el a căzut în păcat.

„Ristei, ești un libidinos, îți place de Gabriella, am văzut cum te uitai la ea și când a venit la Neatza. Le scrii la toate ispitele, că am mesaje. Ești leșinat după Gabriella! Te-ai dat la toate ispitele! Am dovezi”, a susținut Prințul Marco pe platforma TikTok.

Pentru a pune capăt speculațiilor legate de vinovăția sa, Prințul Marco a explicat că procesul de conștientizare și asumare a avut loc cu mult timp în urmă, astfel că nu mai acceptă presiunea publică sau moralizările din platourile emisiunilor.

„Pentru că eu știu că am greșit și deja mi-a părut mie rău. Și trebuie doar eu să mă simt prost, nu să mă faceți voi să mă simt prost. Iar dacă am conștientizat situația în care am greșit, am făcut-o acum 8 luni. Eu nu trebuie să continui să mă simt prost pentru ceea ce am făcut, pentru păcatele mele, când eu m-am împăcat cu sufletul meu și au trecut 8 luni.

Puteți să învățați din chestia asta, puteți să vă regăsiți, dar ca acești «Fiertzi pe Insulă», care intră în viața mea privată și își permit ei să zică că am mai greșit eu în viața mea, unde erau? Ei erau cumva lângă Marco Pino al meu, în pantalonii mei?

Au ei vreo dovadă? Sau ei încearcă să manipuleze opinia publică doar pentru că au o ciudă pe mine, pentru că se simt inferiori? Și nu zic că mă simt eu prea mare sau mai presus decât ei. Se simt inferiori pentru că ei, atunci când au greșit și când înșală… Și Ristei ăla s-a dat la toate ispitele (…)”, a conchis Prințul Marco.

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