George Jaguarul, decizie radicală la Insula Iubirii! „Nici mama nu face asta, te rog lasă-mă!” De ce a rupt orice legătură cu Mira Corbu

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Conflict neașteptat la „Insula Iubirii”. George Jaguarul a decis să pună punct oricărei apropieri de Mira Corbu, după ce comportamentul concurentei a început să îi depășească limitele. Deși tânăra părea atrasă de ispita masculină și își dorea să petreacă tot mai mult timp în compania lui, insistențele și gesturile ei constante l-au făcut pe George să ia o decizie radicală și să se distanțeze.

Gesturile care au pus „foc la paie”

Parcursul show-ului din Thailanda a adus-o pe Mira Corbu mai aproape de George Jaguarul, lăsând-o în plan secund pe relația cu partenerul ei, Ian. Însă, pe măsură ce concurenta a căutat să fie permanent în preajma ispitei și să îi acorde atenție sporită, dinamica dintre ei s-a deteriorat.

Ceea ce l-a deranjat cel mai mult pe George nu a fost doar prezența constantă a tă Nerei, ci tendința acesteia de a-i controla micile detalii legate de aspectul fizic. Ispita s-a arătat extrem de nemulțumită că Mira îi analiza hainele, părul sau prezența unor detalii în zona gurii, gesturi pe care le consideră inadecvate în lipsa unui statut oficial de cuplu.

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Declarațiile care lămuresc ruptura

Nemulțumit de felul în care tânăra gestiona relația lor și de faptul că aceasta se comporta deja ca și cum ar fi format un cuplu, George Jaguarul a explicat fără ocolișuri motivele pentru care a pus distanță între ei:

„Tot așa, tot așa… după se uita la mine: ‘Stai că ai ceva la gură, la păr, între dinți’. Nici mama nu face asta, te rog lasă-mă! Tot pe capul meu, lipită. În capul ei eram deja cuplu. Dacă suntem cuplu și mie mi-ar plăcea atențiile astea cum are ea cu mine, bet în momentul în care nu suntem…”, a declarat George Jaguarul în emisiunea difuzată la Antena 1.

Controverse și pe marginea unui presupus sărut

Tensiunile dintre cei doi nu s-au oprit la problemele legate de spațiul personal. Situația a generat discuții aprinse și în afara emisiunii, în special după ce ispita a susținut că între ei ar fi avut loc un sărut pe plajă.

Afirmația a fost însă infirmată categoric de concurentă, care a ținut să lămurească lucrurile direct în fața urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare:

„Nu înțeleg de unde și până unde a spus George că noi ne-am sărutat atunci. Eu am înțeles că n-au fost camere și fiecare a spus ce a vrut, doar că sărutul ăla nu s-a întâmplat. Pur și simplu el atunci a încercat s-o facă, eu am întors capul și m-am uitat așa la el. Dar nu s-a întâmplat!”, a declarat Mira Corbu pe TikTok.

Foto – capturi video Insula Iubirii

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