Roxana Vașniuc acceptă divorțul de Ionuț Lorin, dar are câteva condiții: „Vreau să-i donez unei case de copii”. Neînțelegeri din cauza partajului, dar și a copilului

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Roxana Vașniuc (42 ani) și soțul ei, Ionuț Lorin, se află în centrul unui scandal de proporții. Deși bărbatul i-a cerut divorțul în urmă cu ceva timp, vedeta a refuzat să semneze actele. Acum, însă, aceasta a decis să îi facă pe plac încă soțului ei, dar cu câteva condiții clare.

Roxana Vașniuc, pregătită se îi acorde divorțul lui Ionuț Lorin

Roxana Vașniuc spune că este pregătită să îi acorde divorțul lui Ionuț Lorin și să accepte suma pe care acesta a spus că i-o va da, de 350.000 de euro. Mai mult, vedeta susține că 50.000 de euro îi va dona unei case de copii.

Bărbatul a sugerat că pe Roxana ar interesa-o doar situația financiară, fiind interesată să obțină cât mai multe bunuri materiale în urma separării. Mai mult, acesta i-ar fi oferit suma de 350.000 de euro, iar acum prezentatoarea tv afirmă că se mulțumește cu o vilă evaluată la 300.000 de euro.

„Spuneai de faptul că am un soț foarte generos și nu știu ce a fost în capul meu că nu am acceptat acea sumă de 350.000 euro și uite sunt de acord ca eu să îi dau acest divorț, dacă el îmi dă această vilă, care există probabil în visele lui. Sunt de acord să îmi dea una de 300.000 și 50.000 vreau să-i donez unei case de copii”, a declarat Roxana Vașniuc, la Spynews TV Live.

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Ce acuzații îi aduce Ionuț Lorin vedetei

Neînțelegerile dintre Roxana Vașniuc și Ionuț Lorin ar fi pornit după ce, în ultima perioadă, vedeta ar fi folosit autoturismul bărbatului fără acordul lui.

Mai mult, aceasta susține că Roxana este preocupată doar de situația financiară și bunurile materiale și că nu s-a ocupat așa cum trebuie de fiica lor.

Ionuț Lorin este de părere că vedeta nu se implică suficient în educația și creșterea fetei. Pe de altă parte, prezentatoarea tv a negat acuzațiile, insistând că micuța a fost îngrijită corespunzător și nu a dus lipsă de nimic.

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„Copilul a fost mâncat, a fost foarte bine crescut și nu stătea 12 ani lângă mine dacă nu îi era bine”, a explicat Roxana Vașniuc.

Totodată, aceasta susține că Ionuț Lorin, care ar avea o altă relație în prezent, ar încerca să o îndepărteze de fiica lor.

Conflictul dintre cei doi nu s-a încheiat aici, bărbatul susținând că Roxana Vașniuc a fost agresivă cu fetița, lucru pe care aceasta l-a negat vehement.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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