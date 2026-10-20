Claudiu Halmaci divorțează. Cântărețul care a fost agresat din greșeală de mascați a decis să se despartă de soție

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lumea showbizului autohton este din nou zguduită de o veste neașteptată. Cântărețul Claudiu Halmaci a decis să pună capăt căsniciei sale. Artistul a introdus oficial acțiunea de divorț la instanță.

Claudiu Halmaci divorțează

Claudiu Halmaci a decis să deschidă procesul de divorț pentru a se separa legal de partenera sa de viață. Deși artistul și-a expus adesea viața publică, detaliile despre motivele exacte care au dus la ruptură rămân învăluite în discreție. Cert este că interpretul a ales să părăsească locuința conjugală și să înceapă un nou capitol pe plan personal.

Decizia de a pune capăt căsniciei vine după o perioadă încărcată de tensiuni. Deși acțiunea a fost înregistrată la tribunal de către cântăreț, acesta nu a oferit detalii privind motivele exacte din spatele despărțirii, notează Spynews.

Citește și: Fetița Cristinei Cioran a ajuns la Terapie Intensivă după ce a leșinat. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Ema: „N-a mai putut să respire”

Citește și: Daiana Prodan are o nouă relație. Cine este Rafael Mance, bărbatul care a cucerit-o pe fosta concurentă de la Insula Iubirii

Trecutul controversat al artistului: incidentul cu mascații și problemele cu legea

Claudiu Halmaci nu este la prima sa apariție în atenția publică. În trecut, numele cântărețului a fost implicat în mai multe episoade intens mediatizate.

În februarie 2024, trupele speciale au descins din greșeală la adresa sa din Reșița. In incidentul din dimineața zilei de 13 februarie 2024, trupele speciale ale Poliției Române au desfășurat o acțiune cu percheziții mascate în Reșița, însă au greșit adresa și au spart ușa apartamentului în care se afla Claudiu Halmaci cu familia lui.

Citește și: Ada Dumitru și Marco Marques s-au despărțit: „De două luni am plâns zilnic până am vomitat și m-am târât pe jos prin baie”

Citește și: Valerie Lungu o critică pe Raluca Bădulescu: „Mai mare prefăcătorie nu există”

Polițiștii căutau o persoană vizată într-un dosar penal, dar au confundat apartamentul și au pătruns în forță în locuința interpretului de muzică de petrecere. Claudiu Halmaci a fost trezit din somn, imobilizat și bruscat de mascați în propria casă, înainte ca aceștia să își dea seama că se aflau la o adresă greșită.

Artistul a descris experiența ca fiind extrem de traumatizantă, menționând că acțiunea i-a afectat grav starea psihică și imaginea publică, pe lângă pagubele materiale provocate ușii de la intrare.

După incident, Claudiu Halmaci a acționat în instanță Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin, solicitând despăgubiri pentru trauma suferită și pentru pătrunderea ilegală în locuință. Instanța a confirmat eroarea gravă a autorităților și a decis acordarea sumei de 35.000 de lei cu titlu de daune morale, decizie ce a reprezentat un precedent mediatizat privind responsabilitatea instituțiilor de aplicare a legii în cazul erorilor judiciare.

Ulterior incidentului cu mascații, interpretul s-a aflat din nou în atenția procurorilor. El a fost trimis în judecată pentru fapte de loviri și alte violențe, recunoscându-și faptele în fața anchetatorilor după un conflict violent cu finul său.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News