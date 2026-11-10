Ema Oprișan, mărturisiri emoționante după divorțul de Răzvan Kovacs. „Mă doare sufletul!” De ce a plecat în vacanță fără copii

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Despărțirea dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs a ținut prima pagină a publicațiilor tabloide, iar fanii emisiunii care i-a făcut celebri au urmărit cu sufletul la gură fiecare întorsătură de situație din relația lor. După o perioadă plină de tensiuni, acuzații și speculații legate de o posibilă împăcare, lucrurile s-au lămurit definitiv.

Cei doi au pus punct mariajului și au semnat actele de divorț, iar fosta concurentă de la Insula Iubirii este acum pregătită să lase totul în urmă. Recent, vedeta a făcut primele declarații despre cum a trăit aceste momente dificile și ce planuri are pentru viitorul ei.

Un divorț greu de dus la capăt, dar o decizie definitivă

Drumul până la semnarea actelor de divorț nu a fost deloc simplu pentru Ema Oprișan. Recunoaște că au existat clipe în care s-a îndoit că va avea puterea să ducă totul la bun sfârșit, însă acum privește spre viitor cu detașare. Singura legătură pe care o mai păstrează cu trecutul este fetița lor, Luna, considerată de mama ei cel mai de preț cadou primit de la viață.

„Sinceră să fiu, vreau să consider că nu mai există nimic din trecut! S-a încheiat! Chiar nu vreau nici să mai vorbesc. Singurul lucru care mai există din trecutul meu este fiica mea, faptul că o am pe Luna și este cel mai frumos dar”, a declarat Ema Oprișan pentru Spynews.ro.

„Am crezut că nu o să reușesc să duc la final acest divorț. A venit foarte greu acest moment. Nu pot spune că totul a fost atât de greu sau urât și greu în toată această relație, însă s-a încheiat. S-a șters totul cu buretele, așa cum spuneam, a rămas doar cea mică”, a mai completat ea.

Prima vacanță dedicată exclusiv sieși, marcată de peripeții neașteptate

Pentru a se detașa de stresul acumulat în ultima perioadă, Ema a decis să plece într-o binemeritată vacanță. Este prima experiență de acest gen în care se poate bucura de timp liber doar pentru ea, fără nicio altă responsabilitate casnică sau de cuplu. Deși recunoaște că îi este extrem de greu să stea departe de copii, știa că avea nevoie de această pauză pentru a-și reîncărca bateriile.

„Am ajuns în vacanță, pot spune că este prima mea vacanță pentru mine. Până acum nu am avut o vacanță în care să mă pot bucura, relaxa, ocupa de mine. Trebuia să mă ocup de copii, partener, acum chiar mă pot bucura de prima vacanță pentru mine. Mă doare sufletul că i-am lăsat pe cei mici acasă, însă chiar aveam nevoie de această vacanță după divorț”, a mărturisit aceasta.

Plecarea nu a fost însă una lipsită de incidente hazlii, dar stresante. Vedeta a reușit să încurce documentele chiar înainte de zbor și s-a trezit cu o altă problemă majoră imediat ce a aterizat la destinație, însă a ales să trateze totul cu calm și să se concentreze doar pe starea de bine.

„A fost o plecare cu peripeții. La aeroport am ajuns cu pașaportul lui Noah, a trebuit să mă întorc acasă să îl iau pe al meu. Mi-a ajutat Dumnezeu să rezolv acest lucru în 40 de minute, deși stau foarte departe de aeroport. Ajunsă aici, mi-au pierdut și bagajul… Însă nu vreau să mă stresez, mă bucur de vacanță”, a povestit Ema Oprișan.

Foto – Facebook / Instagram

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