Valerie Lungu, detalii neștiute despre viața amoroasă a soțului ei. Ce a dezvăluit despre trecutul lui Alex Gîlcă

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit cunoscuți publicului larg și prin prisma participării lor la emisiunea Asia Express, pe Drumul Mătăsii, unde au reușit să ajungă până în ultima etapă a competiției de la Antena 1. Deși pe parcursul probelor stresante au mai apărut și certuri între ei, cei doi au rămas uniți și s-au căsătorit după încheierea filmărilor.

Invitată în podcastul moderat de Bursucu, Valerie Lungu a dezvăluit un detaliu surprinzător despre trecutul partenerului său de viață, în vârstă de 31 de ani. Influencerița a explicat că ea este prima femeie din viața lui.

„El nu a avut iubite la viața lui. Nu au fost nici măcar relații pasagere. El este mai mic decât mine cu un an”, a declarat Valerie Lungu.

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Cum își împart responsabilitățile în cuplu

În cadrul aceluiași interviu, tânăra a povestit și cum sunt împărțite treburile casnice în locuința lor. Alex Gîlcă este cel care preia cele mai multe dintre sarcinile zilnice din gospodărie.

„Eu nu duc gunoiul. Când vom avea copii, o să gătesc și eu, dar o să gătim împreună, că suntem o familie. Facem lucrurile împreună în casa noastră. El ne face plinul (n.r. la mașini). Cumpărăturile el le face”, a mai spus influencerița.

Pentru curățenie, Valerie a menționat că beneficiază de ajutorul unei persoane angajate special pentru acest lucru.

Cei doi formează un cuplu de câțiva ani și au trecut prin încercări dificile împreună. Anul trecut, când Alex a suferit un accident grav la picior, soția sa a fost cea care l-a îngrijit și a susținut financiar familia pe toată durata perioadei de recuperare.

Foto – Facebook / Instagram

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