Loredana Chivu riscă să piardă toți banii câștigați la Asia Express din cauza unui proces complicat

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Aventura exotică de pe Drumul Mătăsii i-a adus o sumă considerabilă în conturi, însă întoarcerea acasă a venit cu o lovitură dureroasă. Problemele juridice din trecut o ajung din urmă pe Loredana Chivu, iar o decizie recentă a instanței îi pune în pericol câștigurile din reality show.
Loredana Chivu ar putea pierde banii câștigați la Asia Express
Participarea la cel mai dur reality show de la Antena 1 s-a dovedit a fi nu doar un test de rezistență fizică și emoțională, ci și o oportunitate financiară semnificativă pentru Loredana Chivu și colega sa de echipă, Ana-Maria Mocanu. Cele două au înfruntat timp de nouă săptămâni provocările de pe Drumul Mătăsii, reușind să strângă o mică avere. Însă, odată revenită la viața cotidiană din România, fosta asistentă TV s-a lovit de o realitate mult mai amară, legată de un conflict legal ce trenează de ani buni.
Pentru fiecare etapă parcursă în concurs, onorariul concurentelor ar fi fost evaluat la circa 3.000 de euro pe săptămână. Cu un parcurs de nouă săptămâni în care au făcut față lipsurilor, autostopului și presiunii probelor, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au strâns aproximativ 27.000 de euro fiecare.
Deși competiția s-a încheiat înainte de marea finală, recompensa bănească ar fi trebuit să fie o gură de oxigen și un motiv de mândrie. Pentru blondină, bucuria succesului a fost însă rapid umbrită de vestea sosită direct din sala de judecată, potrivit Cancan.
Calvarul medical și procesul maraton al Loredanei Chivu
Originea acestui conflict își are rădăcinile în urmă cu circa cinci ani, când vedeta a apelat la o clinică de înfrumusețare pentru o intervenție de remodelare fesieră. Procedura a degenerat într-un coșmar medical: complicațiile severe au necesitat nu mai puțin de 14 intervenții chirurgicale reconstructive, cu traume profunde și o perioadă îndelungată de recuperare.
Hotărâtă să vorbească deschis despre drama prin care a trecut, blondina a făcut declarații publice aspre la adresa unității medicale. În replică, reprezentanții clinicii au deschis un proces împotriva sa, susținând că imaginea și interesele brandului au fost grav prejudiciate.
Litigiul a traversat numeroase etape, iar cel mai recent verdict judecătoresc nu este deloc de partea vedetei: magistrații i-au respins cererea de recurs, obligând-o și la plata unor cheltuieli de judecată de circa 2.300 de euro.