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Kimmarie Johnson a murit. Actrița din „Beverly Hills, 90210” avea 50 de ani

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.  Actualizat 06.11.2026, 10:56
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Kimmarie Johnson, actriță și model celebru pentru aparițiile sale în seriale precum ”Beverly Hills, 90210” și filme ca ”Dude, Where’s My Car?”, s-a stins din viață pe 4 noiembrie 2026, la doar 50 de ani.

Kimmarie Johnson a murit la 50 de ani

Kimmarie Johnson a murit în urma unui ”eveniment cardiac” suferit la domiciliul său din Los Angeles, pe 27 octombrie. Internată ulterior la Spitalul Cedars-Sinai, i-a fost diagnosticată o „afecțiune de tip anevrism cardiac”, conform declarațiilor făcute de nepoata sa, Rhonda Scott.

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„Răspândea o lumină atât de puternică și strălucitoare”, a spus Scott pentru People.

„Oamenii care o cunoșteau simțeau doar energie pozitivă. Ne va lipsi enorm și îi vom onora mereu viața”, a mai spus nepoata actriței.

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Cine a fost Kimmarie Johnson

Născută și crescută în Wilkinsburg, Pennsylvania, Kimmarie Johnson a visat încă din tinerețe la o carieră în industria divertismentului. Drumul către succes a început cu participarea la concursuri de frumusețe, iar ulterior s-a mutat în Los Angeles pentru a-și urma pasiunea pentru actorie.

În 1998, a obținut un rol în popularul serial „Beverly Hills, 90210”, unde a interpretat personajul Jane. Alte momente notabile din cariera sa includ aparițiile în serialul ”V.I.P.”, dar și în comedia ”Dude, Where’s My Car?”, alături de Ashton Kutcher și Seann William Scott.

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Pe lângă cariera sa în actorie, Kimmarie Johnson a fost o femeie de afaceri inspirată. În 2025, a declarat pentru Voyage LA că se dedică industriei îngrijirii pielii, fiind fondatoarea propriei linii de produse cosmetice, SkinGlow by Kimmarie. De asemenea, a activat ca director de frumusețe pentru o revistă de modă, conform informațiilor de pe LinkedIn.

Viața personală a actriței a fost marcată de dragostea pentru fiul său, Cameron Nino, un muzician din Los Angeles pe care l-a născut în 2003. Pe rețelele de socializare, Kimmarie Johnson își ținea constant urmăritorii la curent cu proiectele sale, iar ultima postare din 27 august 2026 a fost o colaborare cu o casă de modă.

Tot anul acesta, pe 22 aprilie, a pășit pe covorul roșu la premiera filmului ”Michael” din Los Angeles, iar în august a apărut pe coperta ediției digitale a revistei ”Grazia Slovenia”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Kimmarie Johnson

Sursă foto: Getty, Profimedia

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