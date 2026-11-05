Mirela Vaida, dezvăluiri neștiute din mariaj, după 21 de ani de relație. „Toate cumpărăturile le face soțul meu! El îmi cumpără și cosmeticele!

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mirela Vaida a vorbit deschis despre secretul mariajului său și despre modul în care reuşeşte să menţină echilibrul între o carieră extrem de aglomerată şi viaţa de familie. Deşi este prezentatoare TV, artistă şi actriţă, vedeta pune pe primul loc relaţia cu partenerul ei de viaţă şi cei trei copii ai lor, reuşind să gestioneze gospodăria prin organizare şi comunicare.

Sacrificiul din vacanţe şi motivul pentru care nu mai pleacă doar cu soţul

Deşi ritmul ei de muncă este unul alert, Mirela Vaida recunoaşte că timpul liber pe care îl are preferă să îl dedice complet copiilor. Vedeta a mărturisit că de câţiva ani nu a mai avut ocazia să plece într-o escapadă romantică doar alături de partenerul ei, preferând agitaţia concediilor în familie în locul odihnei.

„Nu mai găsim! Ne și plângem pentru că de vreo 2 sau 3 ani nu mai avem vacanțe împreună. Acest lucru se simte, dar m-aș simți vinovată să plecăm acum fără copii. Am vacanțe foarte scurte, una vara și una iarna. Dacă și pe acestea le petrec fără ei, mă simt vinovată! Când prindem vara o săptămână sau două de vacanță, mergem împreună. Ei sunt destul de mari pentru a vizita și a explora, astfel că ne hrănim din a sta împreună. Sigur, dacă aș merge doar cu soțul, ar exista mai multă odihnă, dar prefer agitația din familie!” – a declarat Vaida într-un interviu pentru Avantaje.

Citeşte şi: Lucian Viziru, dezvăluiri rare despre soția sa: „în momentul în care o calci pe coadă, s-a transformat la 180°!” Ce spune Ema despre el

Citeşte şi: Cristina Bâtlan s-a căsătorit cu partenerul ei, Traian, la 53 de ani. Gestul bărbatului care a atras atenția la Starea Civilă

Pilonul unei relaţii de peste două decenii

După 21 de ani de când sunt împreună, Mirela Vaida consideră că deschiderea totală şi ascultarea reciprocă sunt ingredientele care au menţinut mariajul lor puternic. Prezentatoarea TV are mare încredere în judecata soţului ei, mai ales când vine vorba despre regulile şi educaţia celor mici.

„Comunicarea noastră este secretul relației! Noi ne spunem orice. Soțul meu mă cunoaște foarte bine, știe cum să mă ia. Nu este vorba despre cine cedează primul într-o discuție. De multe ori, atunci când vine vorba despre educația copiilor, ajung la concluzia că el are dreptate. Poate că eu vreau să încălcăm puțin regulile și să îi las să facă ce vor, dar totul se poate întoarce împotriva mea!

Avem 21 de ani de relație, este normal să ne cunoaștem și să știm cum să ne luăm atunci când vine vorba despre comunicare” – a mai spus artista.

Cum se împart sarcinile în gospodărie şi secretul din spatele cumpărăturilor

În ceea ce priveşte organizarea zilnică a casei, cei doi au un sistem bine stabilit. Soţul vedetei preia întreaga responsabilitate a aprovizionării şi a transportului copiilor la activităţile extraşcolare, în timp ce Mirela se ocupă îndeaproape de partea şcolară şi de bucătărie.

„Toate cumpărăturile le face soțul meu! Vă zic un secret: el îmi cumpără și cosmeticele. Soțul meu știe tot. Dacă îi spun că am nevoie de un tricou, îmi cumpără cinci. Este atent și implicat în viața de familie. El duce copiii la diferitele activități pe care le au pentru că ajunge mai devreme acasă. Eu mă ocup, însă, de casă, adică de tot ce înseamnă teme, mâncare, teste, evaluări, proiecte, lucrări de control. Eu sunt legată de casă, mă simt foarte bine în bucătărie sau atunci când lucrez cu micuții la diferite proiecte” – a adăugat Mirela Vaida.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News