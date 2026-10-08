Mirela Vaida a ajuns la Poliție, după ce a primit amenințări cu moartea din partea prietenei femeii care a atacat-o în direct la Tv

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Mirela Vaida trece prin momente dificile. În urmă cu o zi, prezentatoarea Tv s-a prezentat la Poliție pentru a face o plângere, după ce a fost amenințată cu moartea de către Lămâia, prietena femeii care a intrat dezbrăcată peste vedetă în platoul emisiunii Acces Direct și a atacat-o cu o piatră.

Mirela Vaida, victima amenințărilor cu moartea

Vedeta s-a prezentat alături de avocatul Adrian Cuculis la secția de poliție. În urmă cu cinci ani, prezentatoarea Tv a fost atacată cu un bolovan de o femeie necunoscută, în platoul Acces Direct.

Acum, ea se confruntă cu amenințări cu moartea venite din partea prietenei femeii care a atacat-o, motiv pentru care a luat măsuri și a mers să depună o plângere împotriva acesteia.

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Avocatul Adrian Cuculis a explicat că femeia a publicat pe rețelele sociale videoclipuri în care o amenință pe Mirela Vaida cu moartea. În plus, amenințările se adresează și echipei și personalului Antena Stars. Lămâia a spus că oricine îi apare în cale când va veni în platoul emisiunii Acces Direct, va fi atacat.

Avocatul a explicat că Mirela Vaida a decis să depună o plângere penală la Poliia Voluntari privind amenințările cu moartea pe care Lămâia le-a lansat în spațiul public.

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”Ne aducem aminte că Antoanela, cea care a intrat în platoul Acces Direct în urmă cu cinci ani de zile a fost condamnată și a și fost, printre altele, internată involuntar, pentru că s-a constatat că avea probleme psihice grave. Prietena ei, Lămâia, a început de vreo câteva zile să profereze tot felul de amenințări pe rețelele de socializare, pe Facebook. Sunt amenințări cu moartea la adresa Mirelei Vaida și ea este în legătură cu această persoană, care deja a fost condamnată.

Noi am trecut în plângerea penală pe care o s-o depunem astăzi aici la Poliția Voluntari. De ce Poliția Voluntari, probabil că se întreabă toată lumea, pentru că v-a amenințat și pe voi și tot personalul Antenei Stars, că ar urma să vă omoare și pe voi. Indiferent dacă va fi cineva în fața ei când va veni, pentru că asta spune că va veni în platou, practic ea nu vrea să se oprească, vrea să caute un soi de răzbunare, pentru că la vremea respectivă a fost filmată. E o chestiune foarte serioasă,nu putem să luăm în râs o poveste de genul acesta”, a declarat Adrian Cuculis, conform Spynews.

Ce măsuri cere vedeta împotriva femeii care o amenință

Avocatul Adrian Cuculis a explicat că, pe lângă plângerea penală, polițiștii ar trebui să ia măsuri împotriva femeii care a transmis amenințări. El a explicat că a solicitat emiterea unui ordin de protecție.

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”Sunt cinci materiale urcate pe rețelele de socializare și atunci competența din punctul nostru de vedere e la Poliția Voluntari. Are cinci filmări succesive, pe lângă plângerea penală, o să încercăm să obținem și un ordin de protecție. Până vor lua cei de la poliția Voluntari o decizie, oricare ar fi ea, cred că ordinul de protecție este prioritar și ulterior să se cerceteze fapta de amenințare.”, a declarat Adrian Cuculis.

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