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Vlad Bălțățeanu, suspectul principal în cazul Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra găsită moartă într-o valiză pe râul Olt, a fost adus din Elveția în România pe 6 octombrie 2026. Mirela Vaida aduce acuzații grave la Acces Direct, susținând că încearcă să dea vina pe unchiul său.

Mirela Vaida, reacție furibundă după ce Vlad Bălțățeanu, suspectul în cazul tinerei găsite într-o valiză pe Olt, a încercat să dea vina pe unchiul său pentru crimă

Tragedia care a zguduit întreaga țară, cazul Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra găsită decedată într-o valiză pe râul Olt, continuă să scoată la iveală detalii tulburătoare. Vlad Bălțățeanu, iubitul de 30 de ani al fetei și principalul suspect, a fost adus în România pe 6 octombrie 2026, după ce s-ar fi predat autorităților în Elveția, unde fugise imediat după crimă, informează Libertatea.

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a abordat subiectul pe larg și a lansat acuzații dure la adresa tânărului. Potrivit acesteia, Vlad încearcă să își exonereze vina, acuzându-l pe propriul unchi de crimă: „El încearcă să dea vina pe altcineva. Eu în locul unchiului acum aș pune mâna pe telefon. Acuzațiile sunt clare împotriva lui, că el ar fi criminalul”.

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Ce spune unchiul lui Bălțățeanu

Grigore, unchiul lui Vlad Bălțățeanu, a intervenit la rândul său, dezvăluind că a fost victima agresiunilor acestuia cu doar o zi înainte de descoperirea trupului Valentinei. În cadrul emisiunii Viața fără filtru, acesta a povestit detalii șocante:

„Au vorbit frumos unul cu celălalt. Eu nu am stat la grătar. M-a bătut și nu am mai stat. M-a închis într-o cameră fără geamuri. Vecinii lui nu erau acasă. M-a bătut pe drum. M-a luat forțat, după ce m-a bătut, și după m-a rugat să mănânc și eu nu am mai vrut. Nu s-au certat deloc. Atunci s-a băut bere. Nepotul a făcut focul la grătar. M-a făcut surd și prost și am vrut să plec acasă”.

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Mirela Vaida crede că Băltățeanu a fost „protejat de autorități”

În plus, Mirela Vaida a readus în discuție un incident din trecutul lui Vlad Bălțățeanu, când acesta ar fi agresat o altă iubită. Deși tatăl fetei a depus o plângere la poliție, autoritățile nu au luat măsuri. „Ar mai fi împrumutat sume importante de la băieți influenți din zonă. Așa încât avem motive să credem că el chiar a fost protejat de autorități în toți anii aceștia. Până când a omorât-o pe fata aceasta și și-au dat seama că nu mai pot și au băgat repede dosarele pe care le mai aveau nelucrate”, a continuat prezentatoarea TV.

Cazul Valentinei Ioana Tănăsie ridică întrebări presante despre modul în care autoritățile gestionează astfel de situații și despre felul în care violența domestică rămâne adesea neobservată sau nepedepsită până când este prea târziu.

Foto: Captură YouTube

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