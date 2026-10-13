Mirela Vaida, despre cearta cu Valerie Lungu, de la Asia Express: „Noi eram de mai demult ambalate”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ele

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Conflictul aprins dintre Mirela Vaida și Valerie Lungu a marcat una dintre cele mai tensionate ediții ale emisiunii Asia Express. După ce au fost evacuate din casa în care găsiseră cazare în urma unui schimb dur de replici, cele două concurente au reușit în cele din urmă să își găsească calmul.

La scurt timp după difuzarea imaginilor pe TV, prezentatoarea de televiziune a analizat momentul cu detașare și a vorbit deschis despre motivele care au dus la escaladarea scandalului, dar și despre fața nevăzută a influenceriței din Republica Moldova.

Tensiuni acumulate și un moment de autocritică

Revăzând secvențele difuzate pe post, Mirela Vaida a recunoscut că temperamentul ambelor concurente a jucat un rol decisiv în izbucnirea disputei. Oboseala și presiunea concursului au pus paie pe foc, transformând o probă obișnuită într-un adevărat conflict televizat.

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„M-am văzut și eu pe mine. Mi s-a părut că am exagerat și eu, și ea. Noi eram de mai demult ambalate, noi ne-am simțit că suntem la fel de impulsive și la fel de ambițioase. Noi am stat vreo oră în microbuz să ne revenim, să ne calmăm, după care am stat încă o oră până am ajuns la probe. Noi am avut timp să ne calmăm. Era clar că trebuia să ne calmăm, ne-am calmat și ne-am dus să ne facem treaba”, a explicat Mirela Vaida pe rețelele sociale.

Laturile ascunse ale influenceriței din Republica Moldova

Dincolo de schimbul dur de replici și de neînțelegerile din timpul cursei, prezentatoarea TV susține că a descoperit o altă dimensiune a personalității colegei sale de echipă. În ciuda imaginii de persoană dificilă pe care publicul ar fi putut să și-o formeze, vedeta consideră că influencerița are o vulnerabilitate care necesită atenție.

„Eu am descoperit-o pe Valerie, dincolo de ce spune lumea, e o tipă mișto, e o tipă foarte sensibilă și care are nevoie de multă afecțiune și să știți că Alex este partenerul ideal pentru ea. Alex o iubește necondiționat, o sprijină necondiționat și ea e mai bună lângă el și să știți că și noi două după scandalul ăsta am funcționat mai bine, pentru că eu m-am uitat la ea ca la un copil care de multe ori are nevoie să fie privit, să fie validat”, a completat vedeta TV.

O echipă temută în economia competiției

Trecând peste episoadele tensionate, Mirela Vaida a subliniat că ambiția celor doi parteneri de joc nu a trecut neobservată de ceilalți concurenți din show. Chiar dacă Valerie Lungu a mai fost implicată în înțepături verbale pe parcursul emisiunii, inclusiv cu Maurice Munteanu, determinarea ei și a partenerului său i-a transformat în competitori serioși.

„Noi toți ne-am temut de Valerie și de Alex, sunt o echipă foarte bună, sunt foarte ambițioși”, a concluzionat prezentatoarea TV.

Foto – Facebook

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