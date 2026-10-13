Ema Oprișan și Răzvan Popescu s-au despărțit. Cine a luat decizia și de ce: „Atunci când ne facem rugăciunea, n-ar trebui doar să cerem”

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Ema Oprișan și Răzvan Popescu s-au despărțit, deși încă ar mai avea sentimente unul pentru celălalt. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a dezvăluit motivele care au dus la despărțire.

Ema Oprișan și Răzvan Popescu s-au despărțit

Ema Oprișan și Răzvan Popescu s-au despărțit după doar câteva luni de relație. Într-un interviu pentru Spynews.ro, Ema a vorbit deschis despre motivele care au dus la despărțire, recunoscând greșelile făcute și explicând de ce relația lor nu a mai putut funcționa.

După încheierea relației de peste patru ani cu tatăl fetiței sale, Răzvan Kovacs, în ianuarie 2026, Ema Oprișan a dat o nouă șansă iubirii când l-a cunoscut pe Răzvan Popescu. În luna august a aceluiași an, Ema s-a afișat alături de noul partener, iar legătura lor părea să fie începutul unui nou capitol fericit. Din păcate, după doar câteva luni, relația celor doi s-a destrămat.

„Am intrat într-o altă relație cu un om minunat care mi-a fost alături, care mi-a arătat respect, iubire, ajutor, tot ce îmi doream. Ideea este că, atunci când ne facem rugăciunea, n-ar trebui doar să cerem să ni se ofere, ar trebui să cerem și să căutăm cum să ne prețuim. M-am despărțit de Răzvan. Pentru mine a fost singura mea relație în care eu recunosc că n-am știut să apreciez omul de lângă mine și am transferat din frustrările pe care le aveam”, a explicat Ema pentru Spynews.ro.

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De ce nu au reușit să rămână împreună

Contrar speculațiilor apărute, Ema a ținut să clarifice că despărțirea de Răzvan Popescu nu a avut legătură cu fostul său partener, Răzvan Kovacs, sau cu eventualele îndoieli ale lui Popescu în privința sentimentelor ei. Totuși, Oprișan recunoaște că nu a reușit să-și prețuiască partenerul așa cum ar fi meritat, iar acest lucru a dus la acumularea unor frustrări care au marcat relația lor.

„Răzvan Popescu nu este un om care să se îndoiască de ceea ce simțeam eu sau de faptul că m-aș fi întors la Răzvan Kovacs, cum spune lumea. Cred doar că nu se simțea atât de valorificat pe cât ar fi trebuit să-l valorific eu. Și atunci a fost cumva omul potrivit la momentul nepotrivit”, a mai precizat Ema.

Ema Oprișan a subliniat că, în ciuda încheierii relației, între ea și fostul partener există încă sentimente puternice. Cu toate acestea, ea înțelege decizia lui Răzvan de a pune punct legăturii lor, recunoscând că din cauza unor greșeli din trecut acesta nu s-a mai simțit suficient de apreciat. „Eu îl înțeleg, îi înțeleg deciziile. El spune că mă iubește, înțelege că mă iubește, îmi spune că momentan nu simte că putem să fim împreună pentru că i-am creat anumite frustrări, da, legate de stima de sine și toate celelalte, și îl înțeleg”, a mai adăugat Ema.

Foto: Instagram

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