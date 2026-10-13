Fosta vedeta Playboy Karissa Shannon este însărcinată și a anunțat sexul bebelușului. „Sunt pregătită!”

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Karissa Shannon, una dintre cele mai cunoscute personalități din show-ul The Girls Next Door, trăiește cele mai frumoase momente din viața ei. Ajunsă la vârsta de 37 de ani, fosta vedetă a anunțat că urmează să aducă pe lume primul ei copil, o veste extrem de așteptată care vine la capătul unui drum plin de încercări medicale.

După o luptă lungă cu problemele de fertilitate și o intervenție chirurgicală delicată pe colul uterin pentru îndepărtarea unor celule precanceroase, vedeta a primit vestea cea mare exact când își pierduse aproape orice speranță.

Vestea cea mare: ce sex va avea bebelușul și ce nume special va purta

Momentul cel mai emoționant pentru viitoarea mămică a fost aflarea sexului copilului, dorința ei cea mai mare fiind aceea de a avea un băiețel. Zâmbetul i-a revenit complet pe buze când a aflat că în luna februarie va aduce pe lume un fiu, căruia i-a ales deja un nume cu o semnificație profundă. Copilul se va numi Genesis, un nume inspirat din prima carte a Vechiului Testament, simbolizând renașterea și o nouă etapă din viața sa.

„Genesis provine din Biblie, fiind prima carte a Vechiului Testament. În ebraică, echivalentul cărții se numește Bereishit, care înseamnă ‘la început’. Am ales numele Genesis datorită definiției sale literale. Numele este adesea ales pentru a reprezenta un nou început, o nouă etapă sau crearea prețioasă a unei noi vieți. Iar pentru mine reprezintă începutul propriei mele familii”, a explicat viitoarea mamă.

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O sarcină ușoară și o schimbare radicală de stil de viață

Mergând mai departe cu mărturisirile, vedeta recunoaște că primele luni de sarcină i-au adus mici stări de oboseală și pofte neobișnuite, precum combinații de dulce cu sărat sau ghimbir și preparate picante. Totuși, marea schimbare s-a produs la nivel emoțional și personal. Aceasta a reușit să renunțe complet la obiceiurile nesănătoase, menținând cea mai lungă perioadă de abstinență din viața ei de adult, un pas crucial pe care nu îl mai făcuse de la vârsta de 18 ani, din perioada în care locuia la Conacul Playboy.

„Sunt pregătită să fiu mamă de băiat! Simt că îmi va veni foarte natural. Cel mai mult mă entuziasmează să văd dacă va semăna mai mult cu mine sau cu logodnicul meu! Abia aștept să am o mică parte din mine cu care să-mi împart restul vieții și să-l ajut, să-l învăț și să-l ghidez să devină cea mai bună versiune a lui”, a adăugat ea.

Logodnă recentă și planuri mari de viitor

Fericirea Karissei este completată de partenerul ei de viață, originar din Canada, care a cerut-o recent în căsătorie chiar de ziua ei de naștere. Deși a ales să fie discretă în privința identității exacte a logodnicului său, fosta vedetă TV a mărturisit că acesta este cel mai bun prieten al ei și că amândoi pun familia pe primul loc. Lăsând definitiv în urmă industria divertismentului, Karissa își concentrează acum energia pe proiecte imobiliare, un brand propriu de wellness și acțiuni de protecție a animalelor, fiind pregătită să înceapă cel mai important capitol din viața sa.

Foto – Instagram

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