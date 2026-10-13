Scandal monstru la „Asia Express”. Mirela Vaida și Valerie Lungu, date afară din cazare în mijlocul nopții. „Este ceva ce eu nu am trăit!”

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Mirela Vaida și Valerie Lungu au fost protagonistele unui conflict aprins în emisiunea „Asia Express”. După ce regulile competiției au impus reconfigurarea echipelor și le-au adus pe cele două vedete împreună pe Drumul Mătăsii, neînțelegerile dintre ele au escaladat rapid și au condus la un deznodământ nedorit.

Cele două coechipiere au pierdut găzduirea găsită cu mare greutate după ce tensiunile din casă au deranjat profund familia localnicilor care le primise.

De la telefonul smuls la izbucnirea în lacrimi

Schimbarea partenerilor pe traseu s-a dovedit a fi un adevărat test pentru prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” și cunoscuta influenceriță. Atmosfera s-a tensionat violent în momentul în care concurentele au primit un telefon mobil pentru a reuși să comunice și să se înțeleagă mai bine cu gazdele lor.

În încercarea de a prelua controlul asupra conversației, Mirela Vaida i-a smuls telefonul din mână Valeriei Lungu, gest ce a declanșat o dispută aprinsă în fața oamenilor din casă. Copleșită de atitudinea coechipierei sale, influencerița a izbucnit în plâns, însă reacția sa nu a făcut decât să înrăutățească situația în raport cu localnicii.

Sancțiunea gazdelor: scoase la poartă în miezul nopții

Comportamentul și scandalul provocat de cele două concurente au fost considerate de neacceptat de către familia care le pusese la dispoziție un adăpost. Potrivit credințelor locale împărtășite de gazde, o astfel de atmosferă negativă și lacrimile aduc ghinion asupra gospodăriei.

Fără a sta la discuții, proprietarii au decis să le evacueze imediat pe ambele participante, lăsându-le fără un loc în care să doarmă. Totodată, vestea despre incident s-a răspândit rapid în întreaga comunitate.

„Gazdele sunt foarte supărate de ceea ce s-a întâmplat, pentru că lacrimile aduc ghinion și pentru că ei nu acceptă și nu tolerează o astfel de atitudine, și pentru că nu vom găsi cazare nicăieri în sat, pentru că ei au anunțat deja pe toată lumea”, a declarat Mirela Vaida.

Moment de umilință fără precedent pe Drumul Mătăsii

Scoase din casă la o oră târzie, cele două au fost nevoite să își strângă lucrurile în grabă și să părăsească proprietatea. Prezentatoarea de televiziune s-a arătat extrem de marcată de întregul episod, descriind momentele trăite pe ulițele satului drept un șoc uriaș.

„Umilința de a fi dată afară, în miezul nopții, din pat, deci ridicată din pat, dată afară din casă, în miezul nopții, scoasă la poartă cu sacul după tine și cu bagajele după tine… Este ceva ce eu nu am trăit”, a mărturisit Mirela Vaida.

Nepotrivirea evidentă de caracter și incapacitatea de a comunica eficient pe parcursul acestei probe le-a lăsat pe ambele concurente pe drumuri, forțându-le să facă față consecințelor directe ale conflictului lor.

Foto – Facebook / Instagram

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