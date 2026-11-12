Cum este, de fapt, Cheloo în spatele camerelor de filmat. Mirela Vaida a dat cărțile pe față după experiența Asia Express: „Ne certa ori de câte ori îi mulțumeam”

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Dincolo de imaginea de „băiat rău” pe care și-a construit-o de-a lungul timpului, Cheloo ascunde o latură profund umană, pe care colegii de competiție au descoperit-o pe parcursul aventurii Asia Express. Invitată în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Mirela Vaida a vorbit deschis despre felul în care artistul s-a purtat atât cu ea, cât și cu partenera ei de echipă, Oana Tomoiagă.

Mirela Vaida, despre atitudinea lui Cheloo în spatele camerelor de filmat

Deși parcursul lui Cheloo și al lui Mihai Ban în competiție s-a încheiat după câteva săptămâni, prezența lor a lăsat o amprentă puternică asupra celorlalți concurenți. Mirela Vaida a mărturisit că rapperul a fost o adevărată surpriză și că s-a comportat impecabil pe toată durata filmărilor, demontând complet eticheta de om dur.

Mai mult, prezentatoarea a povestit amuzată că artistul refuza categoric să primească laude sau mulțumiri pentru gesturile sale de ajutor, invocând faptul că acestea îi strică reputația la care a lucrat zeci de ani.

„Cheloo a fost cea mai mare revelație cred că pentru toată lumea, pentru că, dincolo de masca de om dur, el ne certa ori de câte ori îi făceam un compliment sau îi mulțumeam. Ne spunea: «Îmi stricați munca de 40 de ani, eu nu vreau să fiu băiatul bun, nu trebuie să îi mulțumiți. Eu sunt băiatul rău, dur, nașpa și să mă înjurați tot timpul». Nu îi ieșea pentru că e un om foarte mișto”, a declarat Mirela Vaida, la Neatza cu Răzvan și Dani.

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Prieteniile legate dincolo de competiție

Experiența din Asia le-a adus Mirelei Vaida și Oanei Tomoiagă nu doar provocări fizice, ci și relații frumoase de prietenie. Deși au reușit performanța de a ajunge până în semifinală, vedeta a recunoscut cu sinceritate că și-a cunoscut limitele în fața unor adversari cu pregătire sportivă.

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Pe lângă Cheloo și Mihai Ban, prezentatoarea a avut cuvinte de apreciere și pentru Gabi Torje și Alin Alexuc, alături de care a păstrat o legătură strânsă și după încheierea filmărilor.

„Noi avem o relație foarte bună cu băieții (n.r. Gabi Torje și Alin Alexuc), vorbim, sunt niște oameni care se bagă, să ajute, sunt foarte implicați. Cheloo, Ban, Torje și Alexuc ne-au marcat”, a adăugat Mirela Vaida.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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