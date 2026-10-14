Reacția Victoriei Lungu după scandalul dintre fiica ei și Mirela Vaida. „Doamne, dacă ar ști lumea…” Ce a dezvăluit despre Valerie

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Conflictul aprins izbucnit între Valerie Lungu și Mirela Vaida în cadrul emisiunii Asia Express 2026 a provocat un val uriaș de reacții în spațiul public și pe rețelele de socializare. Tensiunile apărute după schimbarea echipelor, provocate de diferențele de ritm și de stilul impulsiv al ambelor concurente, au împărțit publicul în două tabere.

Afectată de valul de critici îndreptat împotriva fiicei sale, cunoscuta interpretă Victoria Lungu a intervenit ferm pentru a-și apăra copilul și pentru a demonta eticheta de „simplă influenceriță” pusă de critici.

Victoria Lungu desființează etichetele din mediul online și amintește de anii de muncă ai fiicei sale

În cadrul unei intervenții la emisiunea Spynews TV Live, îndrăgita artistă de muzică populară și ușoară a explicat că un moment de tensiune din cadrul unui show TV nu poate umbri anii de pregătire intensă, studiu și sacrificii făcute de Valerie încă din copilărie.

„Ea este o pianistă foarte bună, a făcut pian, canto academic, canto popular, are zeci de festivaluri în spate ca interpretă, are melodiile ei filmate, regizate. Din clasa a cincea a prezentat la radio o emisiune, a fost în atâtea concursuri, a înconjurat țara în lung și în lat.

Acest copil a făcut școala de televiziune, facultate de actorie, s-a filmat în atâtea spoturi publicitare, filme. Ca mamă, când mă uit și zic doamne, dacă ar ști lumea cât a muncit acest copil”, a declarat Victoria Lungu, potrivit Spynews.

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Realizările personale ale Valeriei Lungu, puse în balanță cu presiunea din competiție

Mama influenceriței a subliniat că fiica ei a învățat să fie independentă și că toate realizările financiare și materiale pe care le are în prezent se datorează exclusiv eforturilor proprii. De asemenea, interpreta a reamintit că Valerie și-a cumpărat singură o locuință din propria muncă, motiv pentru care atacurile din online sunt nedrepte.

Probele extenuante și căutarea cazării sub presiunea timpului le-au împins pe Valerie Lungu și pe Mirela Vaida la reacții impulsive, însă mama fetei consideră că percepția publicului a fost distorsionată de intensitatea momentului televizat.

Mirela Vaida confirmă împăcarea și calitățile Valeriei

La scurt timp după difuzarea imaginilor controversate, chiar Mirela Vaida a intervenit public pe rețelele de socializare pentru a calma spiritele și pentru a confirma că neînțelegerile au rămas pe platourile de filmare. Prezentatoarea TV a recunoscut că ambele au reacționat exagerat și că au reușit să se calmeze în microbuz, continuând ulterior cursa în condiții bune.

Mirela Vaida a lăudat la rândul ei caracterul Valeriei Lungu, menționând că a descoperit o persoană sensibilă și extrem de ambițioasă, care formează o echipă redutabilă alături de partenerul ei, Alex. Confirmările venite din ambele tabere arată că, dincolo de scandalul aprins din fața camerelor, competiția a scos la iveală dorința uriașă de câștig a ambelor vedete.

Foto – Facebook

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