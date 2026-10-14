Regretul lui Maurice Munteanu. Dezvăluirea făcută de editorul de modă la Asia Express: „Ar fi făcut din mine orice”

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Maurice Munteanu a făcut mărturisiri emoționante la Asia Express, unde a devenit profesor pentru copiii chinezi, alături de Oana Tomoiagă. Concurentul a dezvăluit că regretă profund că nu a devenit tată.
Maurice Munteanu a fost cuprins de emoție la Asia Express, unde alături de partenera sa, Oana Tomoiagă, a avut ocazia să devină profesor pentru o zi. Experiența alături de câțiva copii chinezi a deschis o rană veche pentru editorul de modă, care a recunoscut cu sinceritate că regretă faptul că nu a devenit tată.
Concurenții show-ului Asia Express au fost provocați să le prezinte elevilor chinezi România prin intermediul unor invenții românești. Momentul a fost unul cu o încărcătură emoțională puternică pentru Maurice Munteanu, care a fost impresionat de atenția și dorința de cunoaștere a copiilor.
„Eu dacă după o oră de petrecut cu acești copii, eu sunt terminat și mă întind pe jos și ar putea să facă din mine orice ar vrea ei…”, i-a mărturisit Maurice partenerei sale, Oana Tomoiagă.
Editorul de modă a recunoscut că ar fi fost un tată permisiv
Contactul cu cei mici l-a făcut pe Maurice Munteanu să reflecteze asupra alegerilor din viața sa. Cu o sinceritate dezarmantă, acesta a recunoscut că regretă profund că nu are copii.
„Deci, eu auzindu-i pe acei copii și nu numai că îi auzeam, se și uitau în ochii mei când pronunțau, eu m-am topit. Eu eram ghețar topit. Mă uitam la ei și mă topeam pe măsură ce îi auzeam mai mult și mi-am dat seama că regret foarte tare că nu am copii și că dacă aș fi avut, ar fi făcut din mine orice. Au fost impecabili, iar mă topisem”, a mai spus concurentul.