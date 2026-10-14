Imagini din casa în care Anca Țurcașiu locuiește cu partenerul ei, Călin Șerban: „Suntem în mare șantier de remodelare”

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Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin Șerban, și-au găsit liniștea într-o casă de vis lângă București. Cei doi lucrează la renovarea noii locuințe, iar artista le-a arătat admiratorilor săi locul ei preferat din curte.

Imagini din casa în care Anca Țurcașiu locuiește cu partenerul ei, Călin Șerban

Anca Țurcașiu trăiește o perioadă de liniște și împlinire personală alături de partenerul său de viață, Călin Șerban. Cei doi au decis să facă o schimbare majoră și să părăsească agitația Bucureștiului pentru o viață mai tihnită la marginea orașului. Inspirată și entuziasmată de acest nou început, artista și-a împărtășit povestea cu admiratorii săi din mediul online.

„Poate nu știați, dar noi intenționam să ne mutăm din București. Din zgomot și din aglomerație”, a scris Anca pe contul său de Instagram, unde a publicat imagini din noua lor casă, aflată în renovare. Într-un videoclip recent, artista și-a prezentat locul preferat: un foișor din curtea casei, amenajat cu mobilier modern în nuanțe neutre și decorațiuni care creează o atmosferă caldă și primitoare.

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„Suntem în mare șantier de remodelare”

Conform Libertatea, Anca le-a oferit urmăritorilor din mediul online o privire de ansamblu asupra procesului de transformare a noii locuințe, exprimându-și dorința de a finaliza cât mai repede lucrările. „Am cumpărat o căsuță cu o curticică în preajma orașului și suntem în mare șantier de remodelare. Suntem foarte fericiți și entuziasmați pentru cum va fi să fie. Țineți-ne pumnii să terminăm cât mai repede!”, a declarat artista cu entuziasm.

Aceasta etapă a vieții sale vine după un capitol dificil, marcat de divorțul din 2020 de medicul Cristian Georgescu, cu care a fost căsătorită timp de 22 de ani. Însă, la 56 de ani, Anca Țurcașiu radiază de fericire. Ea și-a găsit liniștea într-o relație matură și echilibrată, în care se bucură zilnic de atenția, respectul și iubirea partenerului său.

Foto: Instagram

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