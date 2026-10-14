Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mugur Mihăescu (59 ani) a atras atenția tuturor în urmă cu câteva zile, după ce a comparat femeile cu câini, în plenul Parlamentului. Fostul actor a susținut un discurs cu ocazia votului pentru instituirea zilei de 19 noiembrie ca Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin.

Mugur Mihăescu se apără după ce a fost criticat pentru discursul din Parlament

Mugur Mihăescu a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, în timpul discursului susținut în Parlament zilele trecute, când a comparat femeile cu câini. Deputatul AUR a precizat că a fost înțeles greșit, întrucât el a militat pentru egalitatea dintre femei și bărbați.

„Am votat împotriva acestui proiect, care nu este o lege, după părerea noastră. Este un proiect de lege care, în primul rând, discriminează. Ce e aia femeie-antreprenor, organizație de femei? Suntem diferiți femeile și bărbații atât de mult încât trebuie să ne punem aceste sintagme asupra noastră? Femeia-antreprenor? Ce fel de legi dăm? Femei-antreprenor… De ce nu dăm «crocodili antreprenor?». De ce nu dăm «câini antreprenor?». Haideți să dăm legile care contează cu adevărat. Și anume legile antreprenoriatului, politici publice pentru antreprenoriat, taxe mai mici, impozite mai mici, un loc predictibil unde să îți desfășori activitatea. Vă garantez că femeile ar fi foarte mulțumite, fără să li se pună sorcove în piept”, a spus, printre altele, Mugur Mihăescu, în Parlament.

Discursul lui l-a costat mai mult decât se aștepta, deputatul AUR fiind intens criticat de vedete precum Andreea Raicu și Virgil Ianțu.

Citește și: Anisia Gafton a născut. Primele imagini cu băiețelul comediantei și al lui Serghei

Citește și: Mirela Vaida, despre cearta cu Valerie Lungu, de la Asia Express: „Noi eram de mai demult ambalate”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ele

Fostul actor, blamat pentru discursul său

Însă, Mugur Mihăescu a ieșit din nou public pentru a explica că a fost înțeles greșit, el susținând, de fapt, egalitatea dintre femei și bărbați și că acest proiect este discriminatoriu. Mai mult, el a subliniat faptul că nu ar putea vorbi urât despre femei, el fiind căsătorit de peste 30 de ani și fiind tată de fată.

„Aceste reacții au fost pentru că oamenii au decupat ce au vrut, tocmai ca să nu înțeleagă lumea ce am spus acolo. Misogin este cel care face asociații de femei. Bărbatul și femeia au aceleași oportunități, sunt egali. Nu-ți trebuie asociație de bărbați. De ce să facem acum o asociație de bărbați sau o organizație de bărbați? Organizație de femei? Ce e asta? Ce prostie e asta? De asta v-am spus: de ce nu faceți o organizație de câini sau de scaune? Pentru că sunteți niște misogini care vă bateți cu pumnul în piept că faceți pentru femei. Nu faceți nimic pentru femei, că nu sunt deosebite de bărbați. Faceți pentru oameni. Nu pentru femei, nu pentru bărbați. Faceți pentru oameni. Oamenii sunt și femei și bărbați”, a precizat Mugur Mihăescu pentru Cancan.

Citește și: Valerie Lungu, reacție după criticile primite de la Cristina Cioran cu privire la scandalul de la Asia Express. „Eu nu știu cine este această persoană!”

Citește și: Sandra Mutu, detalii rare despre căsnicia cu Adrian Mutu: „Viața de cuplu nu înseamnă doar momente frumoase”

„Încă o dată, dacă oamenii se uită la un clip decupat, mă condamnă. Dintr-un clip decupat te pot face să înțelegi cu totul altceva. Dar dacă îți dai cu presupusul pe baza a trei cuvinte aruncate aiurea, da, ai perfectă dreptate. Dar dacă ai cât de cât minte în cap, urmărește tot discursul. Dacă oamenii ar fi avut puțină curiozitate să vadă: «Bă, chiar așa e nebun ăsta? Tată de fată, cu o familie stabilă de ani de zile, de 34 de ani, numai cu fete la el în bătătură, spune așa ceva? Ia să vedem! Hai să vedem, suntem și noi curioși. A înnebunit omul?». Și atunci ar fi văzut ce am vorbit. Tu, dacă vezi ce am vorbit, o să vezi ticăloșia celor care au încercat să mă portretizeze altfel… Au încercat să facă rău”, a mai spus fostul actor.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News