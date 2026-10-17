Cum arată casa în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș, piscină interioară și o grădină luxuriantă

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Mugur Mihăescu locuiește într-o vilă din Pipera, estimată la 800.000 de euro. Casa are gazon pe acoperiș, piscină interioară și o grădină luxuriantă.

Cum arată casa în care locuiește Mugur Mihăescu

O oază de liniște în inima Piperei – așa poate fi descrisă vila în care locuiește actorul Mugur Mihăescu împreună cu soția sa, Rodica. Vila, estimată la 800.000 de euro, impresionează nu doar prin dimensiunile sale generoase, ci și prin detaliile unice, precum gazonul de pe acoperiș, o grădină luxuriantă și o livadă bogată. Actorul a povestit că, deși a ridicat casa cu multă pasiune în 2004, acum se gândește să o vândă sau să o închirieze.

Designul casei: eleganță și natură la superlativ

Construită cu atenție la cele mai mici detalii, vila lui Mugur Mihăescu din Pipera reflectă un stil de viață confortabil și, totodată, conectat cu natura. Actorul a dezvăluit că pe acoperișul casei a plantat gazon, astfel încât, privită de sus, întreaga proprietate arată ca o mare pată verde.

„Am gazon și pe casă. Văzută de sus, casă mea este doar o pată verde. Nu are acoperiș, la ultimul nivel este o terasă pe care am plantat iarbă. Am o grădina cu livadă imensă, cu roșii, zarzavat și tot felul de legume”, a explicat el.

La interior, casa se remarcă prin finisajele de lux: mobilă elegantă, canapele din piele și o sufragerie spațioasă cu șemineu. Mai mult decât atât, vila dispune de mai multe dormitoare și băi, dar și de o piscină interioară. În curte, grădina generoasă este decorată cu flori, copaci și o livadă impresionantă. Mugur Mihăescu, pasionat de grădinărit, a creat și o mică grădină de legume, unde cultivă roșii și zarzavaturi proaspete.

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Casa și-a pierdut farmecul după plecarea fiicei

Deși vila din Pipera este un adevărat paradis urban, actorul a recunoscut că gândurile sale se îndreaptă spre o locuință mai mică. „Casa asta mi-a rămas mare! M-am apucat s-o renovez, s-o redecorez, dar vreau să mă mut, s-o închiriez, s-o vând. Nu sunt încă foarte decis. Dar nu mai are niciun farmec de când a plecat fiică-mea”, a declarat el într-o apariție la emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

Mihăescu a investit mult suflet în această proprietate, inclusiv în infrastructura din jurul casei. „Mi-am asfaltat strada pe banii mei, 330 de metri de stradă. Eu și niște vecini am strâns bani și am asfaltat-o în întregime. Bineînțeles că figurează ca și cum ar fi fost reabilitată de primărie”, a povestit actorul cu o notă de umor.

De la „Vacanța Mare” la un stil de viață de lux

Cunoscut mai ales pentru rolul său în serialul „Vacanța Mare” de la Pro TV și Kanal D, Mugur Mihăescu a devenit un simbol al umorului românesc. Actorul, astăzi în vârstă de 59 de ani, a dezvăluit în podcastul „Acasă la Măruță” că succesul emisiunii i-a adus câștiguri financiare semnificative. „Am avut primul Lamborghini din România”, a spus el cu mândrie, amintindu-și cum a învățat să negocieze mai dur pentru drepturile sale.

Mihăescu a povestit că, în cei opt ani de „Vacanța Mare”, el și echipa sa au generat venituri de 100 de milioane de euro din publicitate. „Cineva din interior m-a învățat exact cât se vinde, cum se vinde, câți bani facem și câți bani am adus”, a explicat actorul, subliniind că succesul său financiar a venit și datorită faptului că a înțeles rapid mecanismele din spatele industriei de televiziune.

Foto: Libertatea.ro

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