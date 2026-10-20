Guvernul Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului: „Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Guvernul Luca Niculescu a obținut votul de încredere al Parlamentului marți, 20 octombrie, după dezbateri intense în plen.

Guvernul Luca Niculescu a trecut de Parlament

Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu a obținut 280 voturi pentru din partea senatorilor și deputaților, și 58 împotrivă.

Votul a fost secret, cu bile. Numărul total al deputaților și senatorilor care au votat a fost de 338.

Astfel, Guvernul a trecut, iar Luca Niculescu este noul premier al României.

Citește și: AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Prima Doamnă ar putea să nu mai participe la evenimentele externe

Citește și: George Simion, anunț din Plenul Parlamentului: „A fost strâns Bolojan cu ușa, a fost amenințat”

Luca Niculescu, primele declarații

Imediat după ce au fost anunțate rezultatele votului, Luca Niculescu a urcat la tribuna Parlamentului, unde a făcut o scurtă declarație.

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot”, a declarat Luca Niculescu după ce a primit votul de încredere al Parlamentului.

„Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată acestui guvern, mulțumesc Partidului Social Democrat pentru susținere, mulțumesc Partidului Național Liberal, UDMR, reprezentanților minorităților și tuturor celorlalți parlamentari care au votat acest guvern, chiar dacă și-au exprimat rezervele lor și au anunțat unii dintre ei că vor fi în opoziție”, a continuat acesta.

„Este un moment important pentru România, ieşim din aproape 6 luni de criză. Ne punem imediat pe treabă. Chiar din această seară vom organiza prima şedinţă de guvern, prioritățile sunt cunoscute, România nu mai poate aştepta”, a mai spus noul prim-ministru.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News