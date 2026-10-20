Guvernul Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului: „Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot”

Imediat după ce au fost anunțate rezultatele votului, Luca Niculescu a urcat la tribuna Parlamentului, unde a făcut o scurtă declarație.
„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot”, a declarat Luca Niculescu după ce a primit votul de încredere al Parlamentului.
„Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată acestui guvern, mulțumesc Partidului Social Democrat pentru susținere, mulțumesc Partidului Național Liberal, UDMR, reprezentanților minorităților și tuturor celorlalți parlamentari care au votat acest guvern, chiar dacă și-au exprimat rezervele lor și au anunțat unii dintre ei că vor fi în opoziție”, a continuat acesta.
„Este un moment important pentru România, ieşim din aproape 6 luni de criză. Ne punem imediat pe treabă. Chiar din această seară vom organiza prima şedinţă de guvern, prioritățile sunt cunoscute, România nu mai poate aştepta”, a mai spus noul prim-ministru.