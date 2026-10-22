Premierul Luca Niculescu evită să garanteze că nu vor crește taxele: „Vedem cum stăm cu cifrele până la finalul anului!” Ce spune despre Pilonul 2 de pensii

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După învestirea noului Executiv și prima ședință oficială de cabinet, premierul Luca Niculescu a prezentat principalele direcții economice ale mandatului său. Printre prioritățile imediate ale Guvernului se numără încadrarea strictă în ținta de deficit bugetar asumată în relația cu partenerii internaționali, atragerea fondurilor europene și protejarea economiilor populației.

Garanții ferme pentru banii românilor din Pilonul II

Unul dintre cele mai clare mesaje transmise de prim-ministru a vizat sistemul privat de pensii. În ciuda speculațiilor privind posibile modificări legislative sau reforme structurale, Luca Niculescu a dat asigurări ferme că fondurile din Pilonul II vor rămâne neatinse.

„Pilonul 2 de pensii reprezintă 12% din PIB, sunt economiile a milioane de români. Unul din cuvintele de ordine pentru România trebuie să fie predictibilitatea. Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. Există și va exista așa cum este”, a declarat premierul la plecarea de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Aclararea vine după ce, anterior, șeful Executivului menționase că Pilonul II este un pilon important pe care l-a gestionat și în contextul aderării României la OCDE, subliniind: „Știu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE, iar reforma Pilonului II de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem, dar, evident, când voi avea mai multe date, voi veni către dumneavoastră.”

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Deficitul bugetar și incertitudinea privind noile taxe

În ceea ce privește echilibrul fiscal-bugetar, Luca Niculescu a accentuat importanța menținerii disciplinei financiare pentru a evita retrogradările din partea agențiilor internaționale de evaluare. Totuși, premierul a evitat să ofere un răspuns categoric privind posibila introducere a unor taxe noi sau procentul exact de indexare a pensiilor publice, condiționând aceste decizii de cifrele finale ale anului.

„Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm, face parte din acordurile internaţionale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat şi ştiţi cât de fragilă este linia pe care ne aflăm, am trecut de trei agenţii de rating cu bine, dar foarte la limită la mijlocul acestui an, avem vizita lor din nou la începutul anului viitor”, a punctat Luca Niculescu.

Referitor la temerea populației privind eventualele majorări de taxe, prim-ministrul a precizat: „În momentul de faţă răspunsul este acelaşi: vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorinţa nimănui de a introduce taxe noi şi vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejaţi.”

Miza fondurilor europene și finalizarea PNRR

Pe lângă stabilizarea bugetară, o altă axă esențială a noului cabinet este accelerarea absorbției fondurilor comunitare. Guvernul își propune să urgenteze atragerea banilor din fondurile de coeziune și să finalizeze Planul Național de Redresare și Reziliență până la sfârșitul anului. Conform estimărilor, realizarea acestor obiective ar urma să aducă aproximativ 3 miliarde de euro direct în economia românească.

Foto – Hepta

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