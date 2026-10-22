  MENIU  
Home > Știri > Premierul Luca Niculescu evită să garanteze că nu vor crește taxele: „Vedem cum stăm cu cifrele până la finalul anului!” Ce spune despre Pilonul 2 de pensii

Premierul Luca Niculescu evită să garanteze că nu vor crește taxele: „Vedem cum stăm cu cifrele până la finalul anului!” Ce spune despre Pilonul 2 de pensii

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

După învestirea noului Executiv și prima ședință oficială de cabinet, premierul Luca Niculescu a prezentat principalele direcții economice ale mandatului său. Printre prioritățile imediate ale Guvernului se numără încadrarea strictă în ținta de deficit bugetar asumată în relația cu partenerii internaționali, atragerea fondurilor europene și protejarea economiilor populației.

Garanții ferme pentru banii românilor din Pilonul II

Unul dintre cele mai clare mesaje transmise de prim-ministru a vizat sistemul privat de pensii. În ciuda speculațiilor privind posibile modificări legislative sau reforme structurale, Luca Niculescu a dat asigurări ferme că fondurile din Pilonul II vor rămâne neatinse.

„Pilonul 2 de pensii reprezintă 12% din PIB, sunt economiile a milioane de români. Unul din cuvintele de ordine pentru România trebuie să fie predictibilitatea. Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. Există și va exista așa cum este”, a declarat premierul la plecarea de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Aclararea vine după ce, anterior, șeful Executivului menționase că Pilonul II este un pilon important pe care l-a gestionat și în contextul aderării României la OCDE, subliniind: „Știu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE, iar reforma Pilonului II de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem, dar, evident, când voi avea mai multe date, voi veni către dumneavoastră.”

Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București i-a respins contestația. „Mă consider nevinovat!”

Citeşte şi: Traian Băsescu, avertisment ferm pentru Guvernul Luca Niculescu. „Nu există altă soluție!” Ce spune despre noile taxe

Ce s-a aflat acum despre noua șefă de cabinet de la Guvern. Premierul Luca Niculescu a numit-o pe Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion director de cabinet, cu rang de secretar de stat. Cine este, de fapt, și ce avere are discreta diplomată
Ce s-a aflat acum despre noua șefă de cabinet de la Guvern. Premierul Luca Niculescu a numit-o pe Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion director de cabinet, cu rang de secretar de stat. Cine este, de fapt, și ce avere are discreta diplomată
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Sandra Mutu, mărturisiri despre Alexandra Dinu și Consuelo. „Nu cred că trebuie să existe competiție!” Cum se înțelege, de fapt, cu fostele soții ale lui Adrian Mutu

Deficitul bugetar și incertitudinea privind noile taxe

În ceea ce privește echilibrul fiscal-bugetar, Luca Niculescu a accentuat importanța menținerii disciplinei financiare pentru a evita retrogradările din partea agențiilor internaționale de evaluare. Totuși, premierul a evitat să ofere un răspuns categoric privind posibila introducere a unor taxe noi sau procentul exact de indexare a pensiilor publice, condiționând aceste decizii de cifrele finale ale anului.

„Deficitul este ceva în care trebuie să ne încadrăm, face parte din acordurile internaţionale la care participăm, angajamentele pe care ni le-am asumat şi ştiţi cât de fragilă este linia pe care ne aflăm, am trecut de trei agenţii de rating cu bine, dar foarte la limită la mijlocul acestui an, avem vizita lor din nou la începutul anului viitor”, a punctat Luca Niculescu.

 

Referitor la temerea populației privind eventualele majorări de taxe, prim-ministrul a precizat: „În momentul de faţă răspunsul este acelaşi: vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorinţa nimănui de a introduce taxe noi şi vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejaţi.”

Miza fondurilor europene și finalizarea PNRR

Pe lângă stabilizarea bugetară, o altă axă esențială a noului cabinet este accelerarea absorbției fondurilor comunitare. Guvernul își propune să urgenteze atragerea banilor din fondurile de coeziune și să finalizeze Planul Național de Redresare și Reziliență până la sfârșitul anului. Conform estimărilor, realizarea acestor obiective ar urma să aducă aproximativ 3 miliarde de euro direct în economia românească.

Foto – Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum va arăta cel mai lung pod hobanat peste mare din America Latină: O construcție de 12 kilometri, gata în 2031
Cum va arăta cel mai lung pod hobanat peste mare din America Latină: O construcție de 12 kilometri, gata în 2031
GSP.ro
Iată top 7 cele mai frumoase stadioane și arene sportive din lume în 2026!
Iată top 7 cele mai frumoase stadioane și arene sportive din lume în 2026!
Click.ro
Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”
Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Redactia.ro
La ce oră se schimbă, de fapt, ora în România. Momentul care provoacă încurcături în fiecare toamnă
La ce oră se schimbă, de fapt, ora în România. Momentul care provoacă încurcături în fiecare toamnă
Citește și...
Gigi Becali, dezvăluiri-bombă despre Florin Tănase și plecarea de la FCSB: „Ori ești fotbalist, ori negociezi afaceri”
Ploile cuprind aproape toată România. Unde sunt așteptate averse, grindină și vânt puternic în următoarele zile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Patru zodii chinezești pot avea parte de schimbări pozitive pe 23 octombrie. Ce anunță horoscopul
Când se virează banii de pensii în noiembrie 2026. Calendarul plăților pentru seniori
Nordicii își păstrează casele calde chiar și la -30 de grade: metoda veche de secole pe care o folosesc și astăzi
Cum arată casa lui Andrei Beleuț. Tânărul locuiește cu părinții, la 34 de ani. Spune că nu poate să trăiască fără mâncarea ''lu' mămica''. Casa și curtea lor sunt imense / VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Actrița Zazie Beetz, cunoscută pentru rolurile din „Joker” sau „Atlanta”, este însărcinată pentru prima oară
Actrița Zazie Beetz, cunoscută pentru rolurile din „Joker” sau „Atlanta”, este însărcinată pentru prima oară
Cornel Păsat și soția lui, Bianca, vor divorța pe cale amiabilă. Ce spune dansatorul despre partaj: „Ea vrea 50% din casă și lucrurile nu stau așa”
Cornel Păsat și soția lui, Bianca, vor divorța pe cale amiabilă. Ce spune dansatorul despre partaj: „Ea vrea 50% din casă și lucrurile nu stau așa”
Proiecte speciale
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Ce înseamnă când o pasăre se așază la geam sau pe balcon: mesajele pe care le aduce în casă
Ce înseamnă când o pasăre se așază la geam sau pe balcon: mesajele pe care le aduce în casă
Avantaje
Da, sunt imaginile momentului! Poza e de acum! Ea are 81 de ani (wow), el – 39 de ani și este secretos, misterios și apare extrem de rar în public! Dar azi știrea cu ei face înconjurul lumii
Da, sunt imaginile momentului! Poza e de acum! Ea are 81 de ani (wow), el – 39 de ani și este secretos, misterios și apare extrem de rar în public! Dar azi știrea cu ei face înconjurul lumii
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Mamă singură a trei copii, surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată, departe de eleganța de altădată… A fost fotografiată într-o ipostază care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte!
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Mamă singură a trei copii, surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată, departe de eleganța de altădată… A fost fotografiată într-o ipostază care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte!
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Divorț răsunător în lumea mondenă! În urmă cu câteva săptămâni pozau în cuplul perfect la un eveniment de anvergură, iar acum au anunțat despărțirea: „După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis...
Divorț răsunător în lumea mondenă! În urmă cu câteva săptămâni pozau în cuplul perfect la un eveniment de anvergură, iar acum au anunțat despărțirea: „După zece ani minunați petrecuți împreună, am decis...
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Mirela Retegan, mesaj plin de semnificație după eliminarea de la Asia Expres! Ce a spus despre cei care au criticat-o
Mirela Retegan, mesaj plin de semnificație după eliminarea de la Asia Expres! Ce a spus despre cei care au criticat-o
Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc a plecat în vacanță cu iubita și copiii lor: „Ce să zic, casă de piatră!”
Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc a plecat în vacanță cu iubita și copiii lor: „Ce să zic, casă de piatră!”
Horoscop 23 octombrie 2026. Cine riscă să rateze o șansă importantă și cine poate afla un secret incomod
Horoscop 23 octombrie 2026. Cine riscă să rateze o șansă importantă și cine poate afla un secret incomod
Smiley, dezvăluiri despre casa pe care el și Gina Pistol o construiesc la munte: „Avem opinii diferite. Eu sunt ceva rău!”
Smiley, dezvăluiri despre casa pe care el și Gina Pistol o construiesc la munte: „Avem opinii diferite. Eu sunt ceva rău!”
Catinca Zilahy, obligată de instanță să plătească peste 21.000 de lei. Cum a ajuns în această situație
Catinca Zilahy, obligată de instanță să plătească peste 21.000 de lei. Cum a ajuns în această situație
Observator News
Casele care se vând de la 350 de euro/mp. Se construiesc în 3 luni şi sunt tot mai căutate
Casele care se vând de la 350 de euro/mp. Se construiesc în 3 luni şi sunt tot mai căutate
Libertatea pentru Femei
Cine e, de fapt, femeia discretă, dar puternică de lângă Luca Niculescu? Premierul a adus-o lângă el, într-o funcție-cheie! Nu e deloc o necunoscută în cercurile puterii! Soțul, cariera, banii și legăturile cu diplomația românească!
Cine e, de fapt, femeia discretă, dar puternică de lângă Luca Niculescu? Premierul a adus-o lângă el, într-o funcție-cheie! Nu e deloc o necunoscută în cercurile puterii! Soțul, cariera, banii și legăturile cu diplomația românească!
Anunțul momentului! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu, de când e arestat! Da, s-a ajuns aici! De fapt, cea mai devastatoare lovitură pentru Călin Georgescu
Anunțul momentului! Cea mai gravă veste despre Călin Georgescu, de când e arestat! Da, s-a ajuns aici! De fapt, cea mai devastatoare lovitură pentru Călin Georgescu
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
„Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac...” Cadoul FABULOS pe care i l-a făcut Gigi Becali nepoatei sale, fiica vărului său, Victor Becali. De NEIMAGINAT, ce-a putut să-i ofere, la NUNTĂ: ”I-am luat..”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Ce a ieșit astăzi la iveală despre Elena Mateescu, șefa ANM, i-a lăsat pur și simplu fără grai pe mulți. Ce a rugat-o fiica ei chiar în ziua nunții: ”Mami, te rog, măcar...”
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: "Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare"
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
La ce oră se schimbă, de fapt, ora în România. Momentul care provoacă încurcături în fiecare toamnă
La ce oră se schimbă, de fapt, ora în România. Momentul care provoacă încurcături în fiecare toamnă
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alimente care te ajută să slăbești la fel ca „medicamentul-minune” Ozempic
Alimente care te ajută să slăbești la fel ca „medicamentul-minune” Ozempic
Tensiunea arterială mare și sucul de portocale. Ce trebuie să știi dacă îl bei zilnic
Tensiunea arterială mare și sucul de portocale. Ce trebuie să știi dacă îl bei zilnic
Clonarea oamenilor ar putea deveni posibilă. Ce spun cercetătorii care au clonat un cal
Clonarea oamenilor ar putea deveni posibilă. Ce spun cercetătorii care au clonat un cal
Menopauza nu este o boală. Când trebuie să mergi la medic și ce soluții pot ameliora simptomele
Menopauza nu este o boală. Când trebuie să mergi la medic și ce soluții pot ameliora simptomele
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
CSID.ro
Fotografiile pe care le aștepta toată România! Cum arată Andreea Esca în costum de baie la 53 de ani
Fotografiile pe care le aștepta toată România! Cum arată Andreea Esca în costum de baie la 53 de ani
Cum alegi varza pentru murat ca să obții sarmale fragede. Detaliul pe care trebuie să-l verifici înainte să o cumperi de la piață
Cum alegi varza pentru murat ca să obții sarmale fragede. Detaliul pe care trebuie să-l verifici înainte să o cumperi de la piață
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Libertatea
Adopți o oaie și primești brânză acasă timp de 6 luni. Programul prin care românii vor putea adopta și pomi fructiferi, vaci sau stupi de albine
Adopți o oaie și primești brânză acasă timp de 6 luni. Programul prin care românii vor putea adopta și pomi fructiferi, vaci sau stupi de albine
Dragoș Bucur a făcut recenzia animalelor de la țară. Ce crește în curte după ce s-a mutat din București: „La casă treaba nu se termină niciodată”
Dragoș Bucur a făcut recenzia animalelor de la țară. Ce crește în curte după ce s-a mutat din București: „La casă treaba nu se termină niciodată”
Supa longevității, secretul unei bunici de 82 de ani: ingredientul simplu pe care nu îl omite niciodată
Supa longevității, secretul unei bunici de 82 de ani: ingredientul simplu pe care nu îl omite niciodată
ANM anunță ploi, grindină și vijelii în aproape toată țara, joi și vineri. De mâine, vremea se răcește și în București
ANM anunță ploi, grindină și vijelii în aproape toată țara, joi și vineri. De mâine, vremea se răcește și în București
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton