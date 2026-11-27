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Președintele României, Nicușor Dan, a evitat să ofere garanții privind creșterea salariilor și a pensiilor în anul 2027, precizând că dezbaterile pe marginea bugetului abia au început. Potrivit declarațiilor făcute de șeful statului, prioritatea autorităților rămâne respectarea țintei de deficit, însă acesta a subliniat totodată că evoluția PIB-ului plasează România într-o nouă etapă economică în relația cu Uniunea Europeană.

Nicușor Dan, despre o posibilă majorare a pensiilor și salariilor în 2027

Întrebat direct, în timpul conferinței de presă de la Bruxelles, dacă le poate oferi românilor asigurări că salariile și pensiile vor crește în anul 2027, președintele Nicușor Dan a refuzat să facă o astfel de promisiune, negând printr-o simplă mișcare a capului. Șeful statului a explicat că, în acest moment, este imposibil de anticipat cum vor fi distribuite fondurile pentru diversele categorii de cheltuieli.

Potrivit explicațiilor oferite de Nicușor Dan, procesul de elaborare a bugetului pentru 2027 se află abia la început, iar instituțiile statului își încarcă în prezent solicitările financiare în sistemul informatic al ministerului. Totuși, președintele a atras atenția că cererile depășesc posibilitățile reale ale bugetului.

„Tot ce știu este că toată lumea vrea ca bugetul național 2027 să fie votat în 2026, adică în luna decembrie. Că Ministerul are sistemul informatic, a comunicat tuturor ordonatorilor de credite solicitarea de a încărca în acest sistem informatic așteptările, dorințele pe care ordonatorii de credite le au. Ca întotdeauna, oamenii vor mult mai mult decât se poate — vorbesc de șefii de instituție — și că dezbaterea pe buget abia începe, mai întâi între miniștri, după aceea șefii de agenții. Deci o să fie o dezbatere de două-trei săptămâni pe conținutul bugetului”, a declarat președintele Nicușor Dan, citat de Libertatea.

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Prioritatea zero: respectarea țintei de deficit

Șeful statului a subliniat că, indiferent de solicitările venite din partea șefilor de instituții și agenții, există un acord general asupra faptului că România nu se poate abate de la angajamentele financiare asumate.

„Și, din nou, ce știu este că toată lumea este aliniată că trebuie să ne respectăm ținta de deficit. Dar e mult prea devreme ca să putem să previzionăm ce se va întâmpla pe anumite tipuri de cheltuieli”, a adăugat Nicușor Dan.

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România, într-o nouă realitate economică în relația cu UE

Pe lângă precizările legate de bugetul național, președintele României a prezentat și o evaluare a poziției economice actuale a țării în cadrul Uniunii Europene. Nicușor Dan a arătat că creșterea Produsului Intern Brut (PIB) aduce cu sine și o majorare a contribuției României la bugetul comunitar.

Conform declarațiilor președintelui, țara noastră a depășit etapa în care primea trei euro din fonduri europene pentru fiecare euro plătit, intrând într-o nouă realitate economică, în care va contribui cu doi euro pentru a primi trei.

Sursă foto: Hepta

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