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Președintele României, Nicușor Dan, a făcut o distincție clară între posibilele ingerințe rusești din ultimul deceniu și motivele reale care au dus la anularea scrutinului prezidențial. Șeful statului afirmă că decizia Curții Constituționale a vizat exclusiv neregulile de campanie, asumându-și totodată întârzierea publicării unui raport oficial pe tema influenței externe. Declarațiile vin în contextul dezbaterilor aprinse privind legitimitatea și cauzele anulării alegerilor prezidențiale, subiect readus în prim-plan și de rapoartele recente prezentate în spațiul politic.

Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Aflat la Bruxelles, Nicușor Dan a precizat că alegerile prezidențiale nu au fost anulate din cauza influenței rusești. Șeful statului a explicat că cele două subiecte trebuie analizate separat: pe de o parte, există o influență rusă manifestată în ultimii zece ani, pentru care susține că există „elemente foarte puternice”, iar pe de altă parte, există motivele punctuale ale invalidării votului.

„Aș dori ca lumea să citească raportul respectiv. Nu vreau ca spațiul public să fie doar un concurs de afirmații, ci și de evaluări. Oamenii să spună dacă raportul aduce sau nu lucruri noi. Eu nu cred că aduce nimic nou. În acel comunicat (n.r. trimis de Administrația Prezidențială ca replică la raportul AUR) am rezumat cele trei motive pe care s-a bazat CCR. Candidatul Georgescu a declarat cheltuieli zero și amploarea campaniei nu se putea face fără mijloace financiare. Acesta este un fpt. Nu mai e nimic de dovedit. Apoi, un candidat Georgescu avea materiale promoționale fără să fie marcate. Fapt. Nu e nimic de discutat”, a declarat Nicușor Dan, citat de Euronews.

Șeful statului a explicat că analiza privind ingerințele externe trebuie separată de decizia punctuală a Curții Constituționale.

„Un al treilea element a fost de folosire netransparentă a rețelelor digitale, chiar manipularea algoritmilor rețelelor de socializare. Aici nu au existat o analiză și nici nu putea să existe în 24 de ore întreaga utilizare excesivă a algoritmilor. Ulterior avem un raport al Tik Tok care spune că au existat 26 de mii de conturi care au acționat concertat. Ce nu e lămurit și ar fi fost bine ca raportul de care vorbesc că apară mai repede, e legat de influența rusă. O influență de acum 10 ani și până acum, iar aici zic eu sunt elemente foarte, foarte puternice în acest sens. Îmi asum responsabilitatea că aceste lucruri ar fi trebui să apară în spațiul public. Da, atenție, alegerile prezidențiale nu s-au anulat din cauza influenței ruse. Nu are legătură cu anularea alegerilor”, a subliniat Nicușor Dan.

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Cum a ajuns CCR să anuleze alegerile prezidențiale după desecretizarea documentelor CSAT

Hotărârea Curții Constituționale de a invalida scrutinul prezidențial din 2024 a venit într-un moment critic, imediat după publicarea unor documente oficiale discutate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

urtea Constituțională a hotărât pe data de 6 decembrie 2024 anularea integrală a procesului electoral pentru alegerea președintelui României. Măsura a fost luată la doar două zile după ce fuseseră desecretizate documentele prezentate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 28 noiembrie.

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Decizia judecătorilor constituționali a intervenit după desfășurarea primului tur de scrutin. În urma acelui vot, pe primul loc se clasase Călin Georgescu, care urma să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale împotriva Elenei Lasconi. Votul pentru turul doi începuse deja în diaspora, iar scrutinul din țară era programat pentru 8 decembrie.

În documentul care explică invalidarea scrutinului, judecătorii Curții Constituționale au indicat o serie de abateri grave ce au viciat întregul proces electoral. Printre principalele probleme semnalate s-au numărat promovarea digitală lipsită de transparență a unui candidat, manipularea algoritmilor din rețelele sociale, precum și încălcarea legislației referitoare la finanțarea campaniei electorale.

În final, magistrații au stabilit că aceste nereguli au compromis atât desfășurarea liberă și corectă a votului, cât și egalitatea de șanse dintre competitorii înscriși în cursă.

Sursă foto: Hepta

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