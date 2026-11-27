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Ariana, fiica cea mică a lui Mihai și Elwira Petre, a cucerit publicul emisiunii „Furnicuțele” cu replici savuroase. Cu umorul ei, l-a lăsat pe Cătălin Măruță fără cuvinte!

Cătălin Măruță, lăsat fără replică de fiica lui Mihai Petre

Ariana Petre, fiica cea mică a cuplului Elwira și Mihai Petre, a demonstrat că talentul și umorul pot să strălucească de la o vârstă fragedă. Invitată alături de părinți și sora mai mare, Catinca, în emisiunea „Furnicuțele”, de la Antena 1, fetița a reușit să cucerească publicul și să-l lase fără replică pe Cătălin Măruță. Libertatea remarcă spontaneitatea și maturitatea răspunsurilor micuței, care a concurat cu Scamă și Blană la capitolul glume.

Cu o atitudine degajată și plină de carismă, Ariana a demonstrat că nu are emoții în fața camerelor de filmat. Întrebată de Cătălin Măruță despre dinamica din familia sa, micuța a subliniat, cu umor, cine este „șefa” în casă. „Mama se supără mai des pentru că facem niște chichinețe de greșeli. Adică niște greșeli micuțe”, a spus Ariana, spre amuzamentul tuturor.

Întrebările au continuat, iar Ariana a fost provocată să explice rolul mamelor în viața copiilor. Cu o maturitate surprinzătoare, fetița a răspuns: „Nu, mamele sunt ca să te îngrijească când ești mic, după ești adolescent, te descurci. Iar după ești adult, îți creezi o familie”. Declarația ei a smuls ropote de aplauze în platou, iar părinții săi, Mihai și Elwira, nu și-au putut ascunde zâmbetele de mândrie.

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Cătălin Măruță, „pus la punct” de Ariana

Momentul care a stârnit cele mai multe râsete a fost atunci când o furnicuță i-a sugerat Arianei să devină prezentatoarea emisiunii „Furnicuțele” în sezonul următor. Cătălin Măruță a intrat în joc și i-a propus un schimb inedit: el să meargă la școală în locul ei, iar ea să-i ia locul în platou. Răspunsul micuței a fost pe cât de amuzant, pe atât de neașteptat: „Nu merge chiar așa”.

Când Măruță a insistat, întrebând de ce nu ar funcționa schimbul, Ariana a dat replica ce a stârnit hohote de râs: „Trebuie să învăț ca să nu fiu ca ei doi”, făcând referire la marionetele Scamă și Blană. Momentul a devenit imediat unul dintre cele mai comice ale serii, iar Libertatea l-a descris ca fiind una dintre cele mai savuroase interacțiuni ale emisiunii.

Cine e adevăratul „șef” al casei Petre?

Într-un alt moment amuzant, Cătălin Măruță a încercat să afle cine ia deciziile importante în familia Petre. S-a așezat strategic între Catinca și Elwira, pentru a pune gaz pe foc dezbaterii. În cele din urmă, toți au fost de acord: mama este „șefa” incontestabilă a casei.

Ariana, cu replici spontane și o personalitate cuceritoare, a demonstrat că are toate atuurile pentru a urma, poate, pașii părinților săi în lumina reflectoarelor – dar nu înainte de a-și termina educația, după cum a subliniat chiar ea.

Foto: Capturi YouTube

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