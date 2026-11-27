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Valerie Lungu a ales să lase deoparte filtrele rețelelor sociale și să le vorbească urmăritorilor săi despre o perioadă mai puțin vizibilă, dar extrem de dificilă din viața ei. Fosta concurentă de la Asia Express a mărturisit că s-a confruntat cu depresia și anxietatea, însă a reușit să își recapete echilibrul și încrederea în sine.

Cum a reușit Valerie Lungu să depășească depresia și anxietatea

Deși afișează mereu o imagine plină de energie și asumare, ultimele luni au venit cu provocări emoționale serioase pentru Valerie Lungu. Într-un mesaj sincer publicat în mediul online, vedeta a recunoscut că presiunea opiniilor din exterior a cântărit greu asupra stării sale de spirit.

Influjencerița a explicat că, timp de patru luni, a traversat momente complicate, marcate de lipsa încrederii în propriile forțe. Schimbarea de perspectivă a venit treptat, în momentul în care a înțeles că validarea personală este mai importantă decât orice critică venită din exterior, sprijinindu-se în acest proces pe credință.

„În ultimele patru luni, m-am confruntat cu depresia, anxietatea și lipsa încrederii în mine. Înainte, îmi păsa mai mult de ceea ce credeau ceilalți despre mine decât de ceea ce credeam eu despre mine însămi. Dar, cu timpul și prin rugăciune, am reușit să-mi regăsesc drumul către mine însămi”, a scris Valerie Lungu pe rețelele sociale.

Astăzi, influencerița spune că se simte împlinită și se bucură din plin de viață, lăsând în urmă energia negativă.

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Parcursul influenceriței la Asia Express, între performanță și controverse

Confesiunea vine după o expunere mediatică puternică, generată de participarea sa la Asia Express alături de soțul ei, Alex Gîlcă. Cei doi au demonstrat o determinare remarcabilă pe Drumul Mătăsii, reușind să ajungă până în Marea Finală, unde au fost învinși de echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc.

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Dincolo de performanța sportivă, Valerie Lungu a fost una dintre cele mai vocale prezențe ale sezonului. Fire directă, aceasta a fost implicată în mai multe momente tensionate și discuții controversate, în special cu Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Mirela Vaida, atrăgând atât susținerea fanilor, cât și un val de reacții critice în mediul online.

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Sursă foto: Instagram

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