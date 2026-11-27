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Familia lui Florin Salam se mărește! Deși are deja cinci copii, manelistul a anunțat în cadrul unei emisiuni TV că soția sa, Roxana Dobre, este însărcinată cu gemeni.

Florin Salam spune că va avea gemeni

Florin Salam a mărturisit întotdeauna că familia reprezintă cea mai mare avere a sa și că ar face orice pentru copiii lui, iar acum urmează să devină din nou tată.

Vestea cea mare a fost dată chiar de artist, în timpul unei intervenții telefonice în emisiunea „Dan Capatos Show”. Deși a intrat în direct pentru a vorbi despre audierea sa în dosarul fraților Cămătaru și despre supărarea că a ratat mai multe cântări din cauza problemelor cu legea, manelistul a scăpat detaliul care l-a lăsat fără cuvinte chiar și pe Dan Capatos.

„Florin Salam: Tu știi că eu am și copii mici…

Dan Capatos: Știu, și încă unul pe drum. Să îți trăiască, Doamne ajută!

Florin Salam: Gemeni chiar!

Dan Capatos: Nu cred, gemeni?

Florin Salam: Da, la situația asta chiar nu-mi mai arde să… Uite, nevastă-mea râde lângă mine. În loc să mă bucur și eu de asta, vine Poliția și mă ia. Nu m-am dus nici la cântările mele. Sunt atât de supărat că nu am ajuns la cântări. Eu iau și un tratament de ceva timp și, la cât am fost de nervos, nici nu l-am luat. Toată ziua mi-a fost foarte greu”.

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Câți copii are manelistul

Florin Salam are deja cinci moștenitori, pe Betty și Dani, din primul mariaj, și pe Jacqueline Maria, Rania și băiețelul cel mic, din povestea de dragoste cu Roxana Dobre, însă în curând numărul acestora va ajunge la șapte, odată cu venirea pe lume a gemenilor.

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Aflată chiar lângă soțul ei în momentul discuției, Roxana Dobre a primit vestea dezvăluirii cu zâmbetul pe buze. După ce moderatorul i-a transmis gânduri bune și o sarcină ușoară, partenera artistului a intervenit scurt pentru a-i mulțumi: „Doamne ajută, mulțumim!”.

Sursă foto: Facebook

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