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Adriana Bahmuțeanu (50 ani) a decis să își facă un cadou mult dorit și a trecut pragul medicului estetician. Jurnalista a bifat două intervenții în aceeași zi, menite să îi redea prospețimea chipului și să rezolve un disconfort mai vechi, iar acum așteaptă cu nerăbdare să le arate fanilor rezultatul final.

Adriana Bahmuțeanu a apelat la două intervenții estetice

Adriana Bahmuțeanu nu s-a ferit niciodată să vorbească deschis despre procedurile la care apelează pentru a se simți bine în pielea ei. De această dată, vedeta a optat pentru o dublă intervenție: o blefaroplastie inferioară, pentru a elimina ridurile de sub ochi, și o corecție a lobilor urechilor, afectați de-a lungul timpului de purtarea cerceilor.

Jurnalista a mărturisit că își dorea de mult timp să își împrospăteze privirea și să scape de semnele oboselii din zona ochilor. Deși a recunoscut că a avut câteva emoții înainte de a intra în cabinet, întrucât zona este una delicată, întreaga experiență a decurs mult mai ușor decât se aștepta, fără dureri.

„Îmi doream de foarte mult timp să scap de ridurile inestetice de sub ochi și să redau feței aspectul tineresc și proaspăt!”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

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O problemă mai veche, rezolvată în aceeași ședință

Profitând de vizita la clinică, vedeta a rezolvat și o problemă estetică pe care o amânase: refacerea lobilor urechilor. Din cauza cerceilor grei purtați de-a lungul anilor și a unor mici incidente, lobii ajunseseră să fie sfâșiați pe ambele părți.

„Tocmai s-a terminat intervenția, am avut și blefaroplastie inferioară, dar și corecția lobului urechii care era rupt în ambele părți, era sfâșiat de la cercei”, le-a povestit jurnalista urmăritorilor săi din mediul online.

Imediat după încheierea procedurilor, Adriana Bahmuțeanu s-a declarat extrem de mulțumită de cum a decurs totul. Singurul moment ușor neplăcut a fost administrarea anesteziei locale, însă în rest nu a simțit niciun disconfort.

„Mă simt foarte bine, nu am avut nicio problemă în timpul intervenției, n-am simțit absolut nimic decât anestezia foarte puțin”, a mai adăugat ea, mulțumindu-le totodată medicilor care s-au ocupat de transformarea ei.

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Când va fi vizibilă transformarea Adrianei Bahmuțeanu

Deși se declară încântată de ceea ce vede deja în oglindă, admiratorii vedetei vor mai avea puțin de așteptat până la marea dezvăluire. Jurnalista are nevoie de aproximativ șapte zile de recuperare înainte de a-și etala noul look.

„Rezultatul este deja spectaculos, aștept să treacă săptămâna de recuperare ca să vă pot arăta schimbarea!”, a concluzionat Adriana Bahmuțeanu.

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Sursă foto: Facebook

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