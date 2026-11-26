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Creatoarea de conținut de pe TikTok Adriana Zidaru le-a dat urmăritorilor săi vestea cea mare: va deveni mamă pentru a treia oară. Anunțul vine la scurt timp după o perioadă extrem de dificilă pentru influenceriță, care a trecut prin drama pierderii unei sarcini în urmă cu doar câteva luni.

Adriana Zidaru, va deveni mamă pentru a treia oară

Adriana Zidaru, care mai are acasă doi băieți, a ales să fie complet transparentă cu comunitatea sa și a povestit pe rețelele de socializare cum a aflat că familia lor se va mări, chiar în pragul sărbătorilor de iarnă.

În ultimele luni, internauții au speculat intens pe seama unei posibile sarcini, după ce tânăra a acumulat câteva kilograme în plus. La momentul respectiv, tânăra a negat zvonurile, promițându-le fanilor că va fi prima care le va da vestea atunci când se va întâmpla.

Momentul mult așteptat a sosit, iar creatoarea de conținut a mărturisit că primele semne au apărut în urmă cu aproximativ trei săptămâni, când a început să se confrunte cu stări accentuate de greață.

„Mai țineți minte că în urmă cu ceva timp m-ați acuzat legat de un aspect și v-am spus că nu este nimic adevărat, dar în momentul în care va fi, vă voi anunța eu, personal, din suflet și din inimă. A sosit momentul să vă recunosc acest aspect. Până acum aproximativ trei săptămâni, când am început să mă simt rău, am început să am stări de greață, să îmi vină să vomit. Am decis să iau un test de sarcină, care, evident, a fost pozitiv. Am fost și la doctor și mi s-a confirmat sarcina”, a povestit Adriana Zidaru într-un videoclip emoționant publicat pe TikTok.

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Influencerița, emoții uriașe la ecografie

Adriana Zidaru a dezvăluit că este însărcinată în șapte săptămâni și că a mers deja la al doilea control medical pentru a se asigura că bebelușul se dezvoltă bine. Vizita la medic a fost una plină de încărcătură emoțională, influencerița având ocazia să audă pentru prima dată bătăile inimii micuțului.

„Ăsta este cel de-al doilea consult. Primul a fost când am confirmat sarcina și al doilea acum, când am verificat starea lui bebe, care se dezvoltă extraordinar de bine”, a afirmat ea.

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Pentru Adriana Zidaru și soțul ei, această sarcină reprezintă împlinirea unei mari dorințe, cei doi mărturisind în repetate rânduri că își doresc o familie numeroasă. Vestea a fost primită cu mii de mesaje de felicitare din partea urmăritorilor, care i-au fost alături și în momentele de cumpănă.

Sursă foto: Instagram

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