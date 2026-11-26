Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Radu Vâlcan a făcut un anunț important despre Insula Iubirii, sezonul 11, la Premiile TVMania 2026. Show-ul, premiat seara trecută la categoria cel mai bun reality matrimonial continuă să cucerească publicul cu povești captivante.

Radu Vâlcan, anunț despre Insula Iubirii, sezonul 11, la Gala Premiilor TVmania 2026

Insula Iubirii continuă să fascineze publicul român și să scrie istorie în televiziunea autohtonă. La cea de-a 25-a ediție a Premiilor TVmania, emisiunea a fost desemnată „Cel mai bun reality show matrimonial”, un moment de glorie pe care gazda show-ului, Radu Vâlcan, l-a împărtășit cu cei prezenți.

„Nu știu dacă este cel mai bun show, cel mai bun reality show matrimonial, însă știu că este într-adevăr, un fenomen. Este ceva absolut extraordinar. Suntem, iată, la sezonul 10 care se apropie de final”, a declarat acesta, plin de emoție, potrivit TVmania.ro.

Radu Vâlcan nu a ezitat să își exprime mândria de a face parte dintr-o echipă care reușește, de fiecare dată, să cucerească inimile telespectatorilor.

„Sunt mândru că fac parte din această echipă, sunt mândru că acest premiu este datorită cititorilor TVmania care apreciază, au apreciat de-a lungul timpului ceea ce facem noi acolo”, a spus prezentatorul, mulțumind publicului care a votat pentru această recunoaștere.

Citește și: Marian Capet, despre viața la țară, prietenii și culisele meseriei: „Dacă clienţii sunt figuranți, nici nu mă apuc de ei” / EXCLUSIV

„Este un reality show 100% și este despre oameni”

Momentul de pe scenă a fost completat de intervenția lui Alexandru Fotea, producătorul emisiunii, pe care Radu l-a numit cu afecțiune „creierul din spatele acestui fenomen”. Fotea a vorbit despre eforturile echipei și despre rețeta succesului: „Da, într-adevăr, este pentru noi, acest show e unul foarte complex, complicat și presupune o atenție la detalii foarte mare și cred că motivul pentru care suntem și în această seară aici este pentru că de fiecare dată, sper, cred, că am reușit să recompensăm curiozitatea celor de acasă cu povești spuse într-un fel curajos”.

În centrul atenției rămâne povestea, spune Fotea, subliniind că formatul show-ului se concentrează pe oameni, relațiile lor și provocările vieții de zi cu zi. „Cred că e show-ul în care pentru noi povestea e cea mai importantă, este un reality show 100% și este despre oameni, despre cupluri, despre povești, despre povești de viață mai mult sau mai puțin șocante”, a explicat el.

Pentru fanii emisiunii, vestea cea mare a serii a venit la final, când Radu Vâlcan a anunțat că „castingul pentru sezonul 11 este deschis”.

Cu această ocazie, echipa Insula Iubirii promite să continue să aducă publicului povești autentice, emoționante și captivante. „Cred că cel mai important este că această poveste continuă și sper să nu dezamăgim în continuare”, a concluzionat Alexandru Fotea, citat de TVmania.ro.

Foto: Dan Borza / Ringier

Urmărește-ne pe Google News