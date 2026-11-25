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Marian Capet a fost invitat la Fresh by Unica, unde a povestit cum era când creștea la țară, ce loc au părinții și prietenii în viața lui și cum a ajuns să lucreze cu vedetele. Discuția a pornit de la copilărie și a ajuns până la coafurile pe care le vom purta în 2027, cu câteva opriri prin culisele ședințelor foto și ale vieții de salon. Printre altele, hairstylistul a spus și ce face când un client se poartă urât.

Marian Capet, de la copilăria în Vâlcea la viața de salon

Publicul îl știe din televiziune, de pe rețelele sociale sau din fotografiile cu vedetele pe care le coafează. Povestea lui începe însă în zona Drăgășani, în Vâlcea, unde a crescut într-o familie de gospodari. La Fresh by Unica, Marian Capet ne-a vorbit despre anii petrecuți la țară, despre relația cu părinții și despre prieteniile care au contat pentru el. Sunt subiecte care îl aduc în fața publicului și în ipostaza în care îl cunosc cei apropiați, cu amintirile de acasă și cu oamenii la care se întoarce.

La începutul carierei, Marian Capet avea emoții mari înaintea ședințelor foto cu vedete. Hairstylistul și-a amintit de întâlnirile cu Mihaela Rădulescu și Nicoleta Luciu și de cât de repede l-au făcut amândouă să se simtă în largul lui.

„În ceea ce privește vedetele, îți dai seama că, atunci când am început să lucrez așa, eram leșinat. Îmi amintesc că aveam un shooting cu Mihaela Rădulescu. N-am dormit două nopți înainte. Și am ajuns acolo, iar Mihaela era super relaxată.

Cu Nicoleta Luciu, la fel. M-am întâlnit cu ea la locația unde trebuia să facem pozele. Era zgribulită, într-o geacă de iarnă, cu niște covrigi și o sticlă de cola în mână. Zic: «A, soro, ești de-a mea!» Și mi s-au dus emoțiile”, ne-a povestit Marian Capet la Fresh by Unica.

„Dacă văd că sunt vreunii din ăștia figuranți, nici nu mă apuc”

Întrebat pe cine și-ar dori să aibă pe scaunul său, hairstylistul n-a ales vreun nume celebru. Spune că își dorește ca omul care vine la el să fi vrut cu adevărat să ajungă acolo. Iar emoțiile, recunoaște el, au rămas și după ani de meserie. Când vine cineva pentru prima dată, așteaptă momentul în care îi vede reacția la culoare.

„Poate să vină doamna de la colț, poate să vină Pamela Anderson, poate să vină oricine. Eu am aceleași emoții la toți și am avut întotdeauna”, a spus Marian Capet.

A povestit însă că a avut și clienți care s-au comportat urât, iar situația s-a repetat de-a lungul timpului. Cum reacționează? Pe moment, preferă să ducă programarea la capăt. Dacă persoana îl caută din nou, nu o mai programează.

„Cred că asta e cel mai important: în momentul în care întâlnești un om în fața căruia ai emoții, să-ți dai seama că, de fapt, e la fel ca tine. Dacă văd că sunt vreunii din ăștia figuranți, nici nu mă apuc.

Am păţit-o de multe ori. Sunt oameni care vin, îți dai seama, fix pe opulențe din astea. Nu le zic nimic. Fac atunci, iar a doua oară nu mai am timp de programare.

E foarte important pentru mine să mă simt OK cu omul care e la mine pe scaun, pentru că, până la urmă, petrec trei ore din viața mea cu el acolo. Dacă eu stau stresat, dacă pe el nu-l mulțumește nimic sau dacă a venit doar pentru show-off, n-am de ce să fac asta, nici măcar pentru bani. Până la urmă, dacă nu e clientul ăla, e altul”, ne-a mai spus Marian.

Poveștile despre vedete și regulile lui din salon sunt doar o parte din întâlnirea cu Marian Capet. În ediția Fresh by Unica pe care o puteţi găsi pe canalul nostru de Youtube şi pe pagina de Facebook unica.ro, discuția trece și prin copilăria lui, viața la țară, relația cu părinții și prieteniile care l-au însoțit de-a lungul anilor. Iar pentru cei care se gândesc deja la o schimbare de look, hairstylistul vorbește și despre tendințele de hairstyling din 2027: ce tunsori și coafuri ar purta în continuare și ce lookuri ar lăsa în urmă.

Sursa foto: Ringier şi Facebook

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