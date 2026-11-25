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Dan Alexa a intervenit public după incidentul din Centrul Vechi în care a fost implicat Gabi Tamaș. Antrenorul a dezvăluit că a vorbit direct cu fostul fotbalist și susține că acesta a reacționat doar după ce a fost șicanat în mod repetat.

Dan Alexa, despre situația lui Gabi Tamaș

Dan Alexa speră ca prietenul său să treacă cu bine peste această perioadă și să rămână acasă, alături de cei apropiați.

„Am vorbit cu Gabi. Este bine, este acasă. Am înțeles că a fost provocat chiar de două ori. Mie îmi pare rău pentru situația creată. Sunt alături de el, este fratele meu, dar mi-aș dori foarte mult să poată rămâne și în continuare sub control judiciar la domiciliu, să stea acasă, pentru că, din câte am înțeles, chiar el a fost cel provocat și de aici s-a iscat această situație. Așa cum spuneam, am vorbit cu el și este acasă, alături de familie”, a explicat antrenorul pentru Cancan.

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Antrenorul, adevărul despre caracterul colegului său de la Asia Express

Dan Alexa a ținut să vorbească și despre caracterul fostului fundaș, subliniind că imaginea creată în jurul lui nu reflectă întotdeauna realitatea.

„Pentru cei care nu îl cunosc pe Gabi, vreau să spun că are o calitate foarte mare: este un om autentic, un băiat foarte bun, excepțional. Cei care îl cunosc știu despre ce vorbesc acum. Chiar îmi pare rău pentru el”, a adăugat el.

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În urma altercației din Centrul Vechi, Gabi Tamaș a primit o măsură de arest la domiciliu pentru 30 de zile. Avocatul său, Virgil Boglea, a precizat că evenimentele au fost exagerate în spațiul public și a explicat că imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum fostul internațional a încercat inițial să plece, reacționând doar în momentul în care grupul de tineri s-a apropiat din nou de el, în timp ce aștepta un taxi.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dan Alexa și Gabi Tamaș

Sursă foto: Facebook

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