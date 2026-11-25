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Ramona Dumitrescu a dezvăluit că a fost victimă a violenței domestice într-o fostă relație, cu ocazia Zilei Internaționale a Eradicării Violenței împotriva Femeilor. DJ-ul de la Radio Impuls a povestit cum au reacționat autoritățile atunci când le-a cerut ajutorul și a transmis un mesaj important femeilor care se regăsesc în experiența ei.

Ramona Dumitrescu de la Radio Impuls a fost victima violenței domestice

Ramona Dumitrescu de la Radio Impuls a povestit că a cerut ajutorul autorităților după ce a fost victima violenței domestice într-o fostă relație. Ramona a dezvăluit cum a fost întrebată ce a făcut să-și provoace fostul partener și descurajată de poliție să depună plângere împotriva acestuia.

„Am ajuns la poliție plină de vânătăi, cu capul umflat și cu nasul spart și am fost întrebată… Cum mi-am provocat iubitul care mă bătuse cu pumnii și cu picioarele. Aveam 20 de ani și era pentru prima dată când îmi făceam curaj să iau atitudine împotriva abuzatorului meu. M-au asigurat că nu i se poate întâmpla mare lucru și m-au întrebat dacă sunt sigură că vreau să depun plângere, fiindcă durează mult un proces. Am depus, am angajat un avocat, iar dosarul s-a pierdut undeva printre pile și mite”, a povestit Ramona Dumitrescu pe Instagram.

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„Mulți ani am fost convinsă că meritam bătăile, fiindcă nu eram cuminte, fiindcă nu tăceam”

În urma acestei experiențe traumatizante, Ramona a început să creadă că merita ceea ce i se întâmpla din cauza presiunilor din jur. Acesteia i se spunea că este vina ei că nu tăcea și că rămânea în acea relație.

„Mulți ani am fost convinsă că meritam bătăile, fiindcă nu eram cuminte, fiindcă nu tăceam. Mulți ani am fost judecată, pentru că mi se spunea că a fost o alegere să rămân în relația aia. Mi se spunea că sigur îmi place să fiu agresată sau că sigur am făcut eu ceva, iar adevărul este că nimeni – indiferent de sex – nu merită un astfel de comportament și nimic nu justifică violența”, a mai povestit Ramona.

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„Fiți acolo pentru persoanele care experimentează așa ceva și oferiți-le timp și înțelegere”

DJ-ul de la Radio Impuls și-a încheiat postarea cu un mesaj pentru victimele violenței domestice.

„Astăzi este vorba despre… Ziua Internațională a Eradicării Violenței împotriva Femeilor și vă rog un singur lucru: fiți blânzi, pentru că vă asigur că nu se poate descrie în cuvinte dependența pe care o dezvoltați față de călău. Fiți acolo pentru persoanele care experimentează așa ceva și oferiți-le timp și înțelegere, căci e plină lumea de sfătoși care emit păreri fără a fi fost vreodată în postura asta. Iar pentru voi, cele care ați sau sunteți… Îmi pare rău și sper să vă găsiți curajul să plecați, să cereți ajutor și să vorbiți despre asta. Vă iubesc!!!”, a încheiat Ramona Dumitrescu.

Foto: Instagram

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