Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Loredana (56 ani) a publicat pe conturile sale de socializare o serie de fotografii alături de Adrian Minune, iar un detaliu intim din imagini a aprins imediat imaginația fanilor și a generat numeroase comentarii.

Loredana și Adrian Minune, în ipostaze incendiare

Cunoscută pentru nonconformismul și energia debordantă pe care le afișează la fiecare apariție, Loredana Groza nu se sfiește să își exprime liber afecțiunea față de colegii de breaslă. De această dată, artista s-a lăsat fotografiată într-o ipostază extrem de apropiată alături de celebrul cântăreț de manele Adrian Minune.

În imaginile postate pe Instagram, Loredana strălucește într-o rochie roșie, vaporoasă și transparentă, cu imprimeu floral, care îi pune în evidență silueta. Artista îl ține strâns în brațe pe Adrian Minune și îl sărută tandru pe frunte, însă detaliul care a atras atenția tuturor este poziția mâinii manelistului, așezată chiar pe posteriorul cântăreței.

Aceasta nu este prima oară când cei doi artiști oferă momente care nasc controverse în spațiul public. În urmă cu aproximativ un an, în timpul unui concert susținut împreună, Adrian Minune a surprins asistența după ce s-a apropiat și a sărutat-o pe buze pe Loredana chiar pe scenă, episod care a stârnit la vremea respectivă dezbateri aprinse în mediul online, fanii aducând în discuție inclusiv reacția soției artistului.

Citește și: Adrian Văncică, omul din spatele actorului. „Celentano” din „Las Fierbinți”, dezvăluiri inedite despre copilărie și perioada petrecută în Coreea de Sud

Citește și: Secretul căsniciei lui Serghei Mizil cu soția sa, Cora. Înțelegerea neobișnuită care îi ține împreună de aproape 40 de ani

Artista, mesaj ferm despre prejudecăți și libertatea de exprimare

Dincolo de aparițiile sale îndrăznețe, Loredana Groza rămâne consecventă principiilor sale și refuză să se lase intimidată de criticile celor din jur. La 56 de ani și cu o carieră impresionantă de patru decenii în spate, artista a vorbit recent despre presiunea socială și despre felul în care sunt judecate femeile în funcție de vârstă.

„Cred că toți ar trebui să ne unim, să facem și să ne recunoaștem experiența și talentul, pentru că fiecare are ceva de spus, indiferent de vârstă, indiferent de culoare, indiferent de sex. Și ar trebui să fie mai puțină discriminare pe lumea asta. Și, de aceea, eu vreau să fiu un exemplu pentru toți oamenii care pun la zid alți oameni din cauza acestor prejudecăți, că ești într-un fel sau altul”, a mărturisit Loredana pentru Viva!.

Citește și: Cine este tatăl lui Cătălin Botezatu și de ce nu se înțelege cu el: „Este un Don Juan”

Citește și: Gabi Bădălău a deschis un nou proces împotriva Claudiei Pătrășcanu. Ce vizează acțiunea în instanță

Loredana și secretul energiei inepuizabile după 40 de ani de scenă

Prezentă pe platourile de filmare pentru programul de Revelion de la PRO TV, imediat după grandiosul concert aniversar de la Sala Palatului din 7 noiembrie, cântăreața a dezvăluit că pasiunea este motorul care o împinge mereu mai departe. Ea compară scena cu sportul de performanță, o lecție învățată încă din copilărie, în orașul natal, Onești.

„Îmi place la nebunie să cânt, să bucur oamenii și cred că de la această dorință vine totul de la sine. Nu cred că mă reține nimic atunci când vreau să mă dăruiesc și să dăruiesc ce am mai bun”, a explicat vedeta.

În cadrul aceluiași interviu, artista a ținut să își arate recunoștința față de oamenii care i-au marcat destinul artistic, amintindu-i atât pe compozitorul Marius Țeicu și prezentatorul Octavian Ursulescu, alături de care a urcat pe scenă la Sala Palatului, cât și pe regretații Ion Caramitru, Adrian Enescu și Lucian Avrămescu.

Privind în urmă, Loredana i-ar transmite tinerei care debuta acum patru decenii la Mamaia un singur îndemn: să își păstreze curajul și pofta de viață.

„Să aibă curaj, să creadă în continuare în ea, pentru că va fi mai mult decât a visat ea vreodată. (…) Viața este cea mai frumoasă experiență și merită trăită deplin, în fiecare clipă”, a conchis artista.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Loredana și Adrian Minune

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News